Leinì-Strambinese: La decide capitan Ballarin dal dischetto, sesta vittoria consecutiva gialloblù

E' il capitano gialloblù Thomas Ballarin, dagli 11 metri, a decidere la super sfida tra Leinì e Strambinese. Era una partita importante per tutte e due le squadre, il tecnico del Leinì Mattia Toscano voleva confermare il campionato bello fatto fin qui dai suoi ragazzi e dare un segno forte ai vertici della classifica; Claudio Grosso invece voleva dimostrare che i suoi ragazzi non si ritrovano lì per caso, in quarta posizione. I presupposti per assistere ad una bella partita c’erano tutti, da una parte le giocate di capitan Ballarin e Isolato per cercare di mettere in movimento gli uomini...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con