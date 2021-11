Pro Collegno-Venaus 10-1: La "decima" della capolista, sblocca Gonzales, tripletta Andreotti

Dieci come nessuno, a Torino. La Pro Collegno è l'unica squadra della categoria ad averle vinte tutte, i rossoblù celebrano la "decima" con altrettanti gol, anche per scrollarsi di dosso l'etichetta della squadra cinica e pragmatica che vince sempre di misura con il minimo sforzo, vanno in rete sette giocatori diversi, quattro dei quali (Bellino, D'Atri, Canavesi e Bozza) per la prima volta in questa stagione, a testimonianza della compattezza dell'organico a disposizione del giovane tecnico Claudio De Chirico e del suo mentore Francesco Ottembrini. Solo applausi per il Venaus, sbarcato in via antica di Rivoli con solo 12 giocatori...

