Torinese-Mercadante 0-2: Aiman El Baoudi, doppia magia last minute

Quando una magia ti decide la partita. Anzi, due magie, firmate da Aiman El Baoudi nei minuti finali: un tiro a spiovere da fuori area e un colpi di testa su angolo del gemello Adam decidono il big match con la Torinese. Il Mercadante, che ha colpito anche due legni nel secondo tempo con Joine e lo stesso Aiman, aggancia la Pro Collegno sconfitta nel derby al primo posto, scavando un solco di 8 punti tra il gruppone delle terze composto da Olympic, Caselette, Barcanova e appunto Torinese. Ricordiamo che nella Under 16 non sono previsti Play Off e conquistano...

