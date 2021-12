San Giorgio-Accademia Pertusa 0-4: Red Bull Doria-Dehari, Giannini e Mazzetta signori del centrocampo

L'Accademia Pertusa sbanca via Nitti, la squadra di Fabio Maiani la vince sulle fasce dove Andrea Doria e Amirolt Dehari sono incontenibili, mentre in mediana David Giannini e Leo Mazzetta oltre ad andare in rete costruiscono la manovra e catalizzano una miriade di palloni. Per il San Giorgio, dopo l'eclatante e sonora vittoria di Moncalieri, è un "bagno di umiltà" come dice sportivamente il centrale viola Mattia Amico rivolgendosi alla tribuna nel finale di partita, bomber "Sapo" Seta asfissiato dalla marcatura di capitan Badenchini prima e di Muscia poi, si trova solo una volta sui piedi la palla per riaprire...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con