Scintille nel finale, Pertusa che show, Cenisia che shock!

Sotto gli occhi vigili del grattacielo del Lingotto finisce con un sonoro 3-0 il big match tra Pertusa e Cenisia. Una partita avvincente ricca di occasioni, emozioni e qualche acceso scontro nel finale. Apre le danze la capocciata di capitan Bedenchini seguita da una reazione immediata degli ospiti che creano e sprecano non trovando mai l'ultimo passaggio vincente. Il Cenisia prova in tutti i modi di riagguantare il pareggio ma viene stroncato dalla qualità dei contropiedisti vestiti di giallo che, per ben due volte, mettono alla prova la freddezza di Santoro e Afrani autori di due fantastiche reti che trasformano in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con