I tre moschettieri, Armano, Castellano e Gay fanno tavola rotonda

Poche speranze, anzi pochissime, per il Bergamasco che si è presentata in quel di Piovera con una panchina molto risicata (un solo giocatore in panchina) contro una squadra che, con questa vittoria, balza al terzo posto in classifica alle spalle delle irraggiungibili, o quasi, Turricola e Fortitudo. I padroni di casa si schierano con un 4-3-3 che spesso diventa un 2-3-5 con la spinta sulla fasce degli scatenati Hammouda a destra e Guglielmi (detto Bambu) a sinistra. La manovra avvolgente dei padroni di casa mette subito in difficoltà i viola di Rispoli che, benché chiusi a riccio, con una sola...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con