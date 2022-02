Una gara da leoni, Aducato perfetto su rigore

Il Vianney vince una gran partita contro il San Giorgio per 1-0 grazie alla rete su rigore di Aducato. Tutti i ragazzi hanno combattuto su ogni pallone senza risparmiarsi, ne sono scaturiti diversi errori tecnici anche a causa dei ritmi frenetici, ma la gara è stata intensa, bella da vedere da fuori. La grinta dei giocatori in campo e la loro voglia nel non mollare un centimetro hanno dato vita a quello che può essere considerato uno spettacolo pirotecnico. Non sono mancate, però, le occasioni da gol con alcune azioni anche esaltanti e i portieri sono stati protagonisti con le...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con