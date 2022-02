Mercadante, un'esplosione di giocate folli e istintive, il tecnico Abate: «Miglior primo tempo della stagione »

Ci sono almeno due posti dove potete vedere un calcio spettacolare: sulla spiaggia di Copacabana, oppure al Mercadante quando giocano i 2006 di Giovanni Abate. Soprattutto quando i granata sono in giornata, e lì non ce n'è per nessuno. Un'esplosione di colori, di giocate folli e istintive. 6-0 tutto nel primo tempo, "il più bello della stagione" come lo definisce il tecnico granata Giovanni Abate, che di calcio nella sua carriera ne ha visto tanto e ad altissimi livelli. Una batosta per l'Olympic di Alessandro Cucinotto, formazione di tutto rispetto, vittima sacrificale dell'incontenibile estro calcistico del Mercadante capolista, formazione a...