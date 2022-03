Carratello-gol per la vetta! Applausi e mille emozioni in una gara da primato

Una partita incredibile quella tra il Leinì che va in vantaggio per due volte e per due volte viene raggiunto dall’Ardor. Che poi però, deve arrendersi proprio all’ultimo sul colpo di testa di Nicolò Carratello. Possiamo dire così che si strozza in zona Cesarini l’entusiasmo dell’Ardor per un risultato, il pareggio, che sembrava a portata di mano, dato che il gol dell’Ardor è arrivato al 36 del secondo tempo. Con questa vittoria ora il Leinì è momentaneamente in testa alla classifica, aspettando il risultato tra Valdruento e Mappanese. Mentre l’Ardor deve ripartire da questa prestazione messa in campo oggi aggiungendo...

