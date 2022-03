Super Bessone para il rigore all'ultimo minuto e il Beppe Viola festeggia... ma che orgoglio il San Giorgio!

Il sentitissimo scontro tra Beppe Viola e San Giorgio termina con un rocambolesco 3-2. Al doppio vantaggio casalingo propiziato dalle reti di Limonciello e Colangelo risponde la zampata di Seta in apertura di secondo tempo. Il proseguo della ripresa è ricco di emozioni: la punizione di Di Todaro allontana il sogno remuntada del San Giorgio che , nonostante la doccia gelida, non muore mai e la riapre con il piattone di Donato. Il match sembra riservare emozioni infinite: allo scadere dei minuti regolamentari Bessone si trasforma in muro neutralizzando con un miracolo il rigore di Seta e regalando ai suoi...

