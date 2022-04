Promozione ai Regionali con 5 giornate d'anticipo

Promozione Regionale della categoria Under 16 conquistata, con cinque giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Il Mercadante di Giovanni Abate, con 18 punti di vantaggio sull'Olympic Collegno terzo in classifica, centra il primo obiettivo stagionale, promuovendo la categoria Under 16 da Provinciale a Regionale. Quindi i 2007 granata, nella prossima stagione, saranno sicuramente nel campionato Regionale. Adesso il prossimo passo per il Mercadante 2006 è quello di blindare il primo posto, con la Pro Collegno che è seconda staccata di 10 punti, i granata potrebbero festeggiare fra due settimane anche il primo posto matematico. La gara vinta 13-1 con il...

