L'unica squadra 2006 imbattuta tra Provinciali e Regionali

Non hanno ancora vinto il campionato... ma ci stanno lavorando. L'unica formazione 2006 imbattuta in tutto il Piemonte gioca nel campionato provinciale di Torino, ha conquistato 18 vittorie e 2 pareggi in 20 partite di campionato: ovviamente stiamo parlando della Sisport Under 16 allenata da Fabrizio Tiengo. Nessuno ha fatto meglio, sia nei comitati provinciali che nei cinque gironi Regionali, nei quali Accademia Borgomanero, Lascaris, Cheraschese, Bra, Pinerolo e Asti si avvicinano a questo record stagionale con una solo sconfitta a testa nei rispettivi campionati. A Torino con una solo sconfitta le due capolista dei Gironi B e C, Mercadante e Beiborg, ad Alessandria c'è la Fortitudo Occimiano, ad Aosta il Saint Christophe e a Biella il Valle Cervo, classificatosi secondo dietro il Romagnano.

I bianconeri sono a +12 dalla seconda in classifica che al momento è il Cenisia, i viola devono ancora giocare 5 partite, tra cui due scontri diretti per il secondo posto (che, ricordiamo, nella Under 16 vale la promozione diretta della categoria ai Regionali) con Moncalieri e Accademia Pertusa all'ultima giornata.

La Sisport invece ha tre gare su quattro in casa: in strada delle Cacce arriveranno Accademia Pertusa, Vianney e Accademia Real Torino, l'unica trasferta è alle Vallette contro il Real Orione. Capitan Miguel Rodriguez e compagni hanno già pronte le magliette da sfoggiare sotto la divisa di gioco per la vittoria del campionato, la squadra prevedeva di festeggiare già la prossima domenica in casa con l'Accademia Pertusa, la vittoria matematica del campionato potrebbe slittare, dato che nell'ultima giornata i bianconeri hanno impattato 1-1 di fronte all'ottimo Moncalieri, andando anche in svantaggio e pareggiando poi con una rete di Andrei Lungu. E intanto per conquistare la partecipazione ai Regionali per la categoria Under 16 nella prossima stagione, ai bianconeri manca solo un punto, essendo in vantaggio di 15 proprio sull'Accademia Pertusa.

IL TABELLINO DI MONCALIERI-SISPORT

MONCALIERI-SISPORT 1-1

RETI (1-0, 1-1): 6' Vranceanu (M), 4' st Lungu (S).

MONCALIERI (4-3-3): Gastaldi 8, Tantillo 7, Vranceanu 7, Spada 7.5, Grivetto 7, Doria Diego 7, Tuveri 7, Calabrese 7, Floresta 7, Correale 7, Poretta 7 (35' st Hascu 6). A disp. Zora, Lika, Redolfi, Zaio, Pizzorusso, Mazza. All. Torri 7. Dir. Calabrese.

SISPORT (4-3-1-2): Chiabrando 6, Mangiacotti 7, Filippi 6 (20' st Tals 6), Zaffonte 6.5, Di Sanzo 6, Raoof 6 (20' st Popescu 6), Andaloro 6, Rodriguez 6.5, Lungu 7 (24' st El Naggar 6), Burnescu 6, Martin 6 (15' st Celano 6). A disp. Giannella, Scavone, Elkann. All. Tiengo - Bauzone 6.5. Dir. Mangiacotti.

Da sinistra a destra: Davide Mangiacotti, Alexandru Burnescu, Christian Di Sanzo, Miguel Rodriguez e David Raoof

UNDER 16 TORINO GIRONE A

Classifica 21 (21ª giornata): Sisport 56, Cenisia 44, Accademia Pertusa 41, Beppe Viola 39, Moncalieri Calcio 37, Barracuda 28, Vianney 28, San Giorgio Torino 23, MoDeRNa Mirafiori 18, Borgata Cit Turin 18, Real Orione 15, Accademia Real Torino 9, Atletico Torino 4.

Prossimo turno (23-24 aprile): Borgatata Cit Turin-Moncalieri Calcio (0-5), Beppe Viola-MoDeRNa Mirafiori (1-0), Cenisia-Barracuda (6-0), San Giorgio Torino-Atletico Torino (4-2), Sisport-Accademia Pertusa (2-0), Vianney-Accademia Real Torino (2-1) Riposa: Real Orione