«Alzala sta coppa!», campionato vinto all'ultima giornata e premiati sul campo

La Strambinese doveva fare una cosa: vincere. E così è stato. Netto 6-0 contro un Valdruento mai realmente in partita e campionato assicurato! 45 punti che piazzano la squadra di Grosso al primo posto in classifica, davanti al Leinì e al Saint Christophe, staccati di un solo punto. Dopo la partita e la scorpacciata di gol, ecco la meritata festa per i ragazzi, con capitan Durisotti che può alzare la coppa (29 gol per lui in questo campionato): il titolo di Campioni Under 16 di Ivrea e Aosta va a Strambino. VANTAGGIO E CONTROLLO DELLA STRAMBINESE. Il clima è quello giusto: i...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con