Nella vecchia squadra non giocava, adesso segna con una media di 2 gol a partita

E' arrivato in quello che in gergo si chiamava "mercato di riparazione", a febbraio, insieme al fratello gemello Asane, entrambi attaccanti, con caratteristiche diversa, in comune hanno una cosa: segnano gol a raffica. Ouseynou Sow è la prima punta della capolista del Girone B di Torino, il Mercadante di Giovanni Abate, che è anche la squadra che ha segnato più di tutte nella categoria provinciale (130 reti finora). Nei meccanismi granata Ouseynou va a nozze, con il suo fisico e con la sua tecnica sfonda le difese avversarie segnando ripetutamente e servendo anche tanti assist per i compagni d'attacco.

Ouseynou e Asane fino a febbraio erano tesserati con il Lucento, dove non giocavano mai, sono arrivati al Mercadante insieme a Momo Haggag, centrocampista centrale titolarissimo negli schemi di Abate, e insieme a Papa Mbathie, difensore centrale, trasformando la squadra di Giovanni Abate da forte a praticamente imbattibile.

Sono 15 i gol in campionato per Ouseynou Sow, dalla partita di esordio con l'Olympic Collegno vinta 6-0, al successo di sabato scorso con il River 1952 (5-0), mentre Asane che ha più caratteristiche da contropiedista spesso parte dalla panchina e spacca la partita subentrando nella ripresa è andato a segno 11 volte. Ouseynou ha una media di 2 gol a partita, mancano ancora 4 giornate alla fine del campionato, il capocannoniere del girone Simone Veneruso del Lesna Gold al momento è a quota 29. Difficile ma non impossibile per Ouseynou vincere la classifica dei cannonieri.

Nella prossima giornata c'è in programma proprio la sfida con il Lesna Gold di Veneruso, partita nella quale il Mercadante vincendo conquisterebbe il primo posto matematicamente con tre giornate d'anticipo sulla fine del campionato.

Dalla giornata 15 nel dettaglio i gol di Ouseynou Sow