Rapalino segno del destino! Gialloblù Regionali

Una stagione in 80 minuti, la gioia infinita in un gol. Una prodezza del terzino sinistro Simone Rapalino, schierato sul lato mancino all'ultimo minuto dal tecnico gialloblù Matteo Toscano per il forfait di Alessio Martello. Quasi un segno del destino, che consegna al Leinì lo spareggio di Albiano D'Ivrea con il Saint Christophe e la partecipazione ai Regionali nella prossima stagione per la categoria Under 16. Una categoria che a Leinì non era Regionale dal lontano 2010, ancor prima dell'arrivo in gialloblù dell'attuale presidente Pierangelo Isolato, festeggiatissimo e acclamatissimo in campo dalla squadra. Applausi e onore per il Saint Christophe,...

