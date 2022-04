Show dei gemelli Sow, i granata vincono il campionato

Il Mercadante trova i 3 punti che gli conferiscono la certezza matematica della vittoria del campionato, contro un Lesna Gold che si batte con onore ma cade dinanzi allo strapotere dei leader nel secondo tempo. Gli ospiti, con l'odierno 5-2, mettono in cassaforte un campionato dominato in lungo e in largo. Le statistiche parlano chiaro: miglior difesa e attacco stratosferico formato dai gemelli dello show-Sow e dalla freccia Kharassane, assistiti millimetricamente del fantasista ElBaoudi ,garantiscono la vittoria con ben tre giornate d'anticipo. I "campioni" vanno in doppio vantaggio dopo solo 26 minuti per poi farsi recuperare dal ruggito di orgoglio...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con