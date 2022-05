Ubriachi di Limonciello

Sonorissimo 4-0 del Beppe Viola all'Accademia Pertusa; con questo poker spietato i padroni di casa superano gli avversari in classifica e volano in terza posizione. La goleada porta il nome di Limonciello! L'attaccante con la dieci sulle spalle è autore di una famelica tripletta, letale per il Pertusa, che, sfaldatosi definitivamente dopo l'ingenua espulsione di Giannini, ne prende un altro per spada del neoentrato Rivera. Il 3-4-3 sfoderato da Maiani è difensivamente vacillante ed i ragazzi di Siragusa, scesi in campo con il 4-2-3-1, fanno valere la superiorità numerica nel duello individuale. Gli spazi per gli incursori Limonciello, Guido, Gotro...

