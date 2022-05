Cassano e compagni restano aggrappati al sogno promozione

Una vittoria arrivata in rimonta negli ultimi 10 turbolenti minuti, un derby intensissimo sia fuori che dentro il campo, vince l'Olympic unica squadra con cui la Pro Collegno, seconda in classifica, non ha fatto nemmeno un punto tra andata e ritorno. L'Olympic, capitanato da Andrea Cassano, riduce il distacco da -8 a -5 e tiene accesa la speranza, restano da giocare ancora due giornate. La fotogallery di Girolamo Cassarà, clicca qui per leggere la partita: Pro Collegno-Olympic Collegno 1-2...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con