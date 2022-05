[FOTOGALLERY] I granata onorano l'impegno e annullano il primo "match point" ai biancazzurri

Under 16 unica categoria in cui non sono previsti Play Off, ma due promozioni dirette. Serviva vincere per festeggiare il secondo posto matematico al Canelli di Danilo Graziano che va a sbattere contro muro eretto da Marco Milan, portiere del Candiolo allenato da Alessandro Scarsi, squadra grintosa e determinata che onora l'impegno e vince 2-0 l'ultima gara interna della stagione. CLICCA QUI per leggere la partita e le pagelle. ...

