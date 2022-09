Tris Chisola targato Marmo-Ferrazza-Fiore, Cbs è la grande esclusa

Si chiudono i Gironi, c'è subito un primo verdetto a sorpresa: Cbs esclusa. Il Caselle fa l'impresa alla prima partecipazione al Super Oscar: doppietta Allievi accedendo con entrambe le categorie ai Quarti

GIRONE A

CBS-CHIERI 1-1

RETI (0-1, 1-1): 14' Berardi (Ch), 18' st Gottero (Cb).

CBS (4-3-3): Frattin 6, Muscato 6.5 (7' st Lombardi 6), Garassino 6.5, Massano 6.5, Falcone 6.5, Spinelli 7, Buffon Louis 7, Gottero 7.5, Aimetti 7 (14' st Sindila 6), Cerrato Pietro 7 (20' st Calderini 6), Mennuti 7 (7' st Deda 6). A disp. Truzzi, Burca, Improta, Masiello, Mitini. All. Barberis C. 7.

CHIERI (4-3-1-2): Bochicchio 7, Petruzza 6.5, Bertoli 6, Sacco 6.5, Andrione 6.5, Cardinale 6, Dario 6 (18' st Rosano 6), Muscatello 6.5, Galvagno 6 (18' st Melloni 6), Bove 6.5, Berardi 7 (16' st Labardo 6.5). A disp. Ignat, Gambin, Casetta, Conforti Luigi, Gilardi, Giglio Andrea. All. Biancardi - Aichino 6.5.

AMMONITI: 8' Cerrato Pietro (Cb), 8' Cardinale (Ch).

Marco Berardi e Francesco Bochicchio, Chieri

Pareggiano le due corazzate del Girone A, con il Chieri e la Cbs che non vanno oltre l'1-1. Con questo pareggio la squadra di Biancardi si assicura il passaggio come prima del girone, mentre la Cbs è la grande esclusa dalle finali, il Caselle vince 1-0 contro il Mirafiori e si classifica come seconda. Ad aprire il match ci pensa Berardi che approfitta di un errore di lettura di Frattin che sbaglia l'uscita e favorisce l'intervento del numero 11 azzurro. Poco dopo ci pensa Gottero a rimettere in piedi la partita: controllo non perfetto di Bertoli, con il centrocampista rossonero che ci crede e recupera la sfera, e con un pallonetto delizioso supera Bochicchio. Nel secondo tempo c'è più Cbs che Chieri, con la squadra di Barberis che può trovare il vantaggio con Sindila che di fronte a Bochicchio sbaglia, complice un super intervento della saracinesca di Biancardi, che salva dunque risultato e primato del girone.

Mattia Gottero, Cbs

CASELLE-MIRAFIORI 1-0

RETI: 21' Dileno D. (C).

CASELLE (4-4-2): Odorico 7, Bilardo 7 (1' st Suriano 7), Vuolo 7 (1' st Blando 7), Zanni 7 (1' st Marzolla 7), Oddone 7.5, Dileno S. 7, Lipani 7 (1' st Cuffaro 7), Mortillaro 7 (1' st Pesce 7), Ambrosini 7 (1' st Maurino 7), Dileno D. 7.5, D'Apice 7 (1' st Pivanti 7). A disp. Germano, Paviglianiti. All. Incardona 7.5. Dir. Mortillaro - Zanni.

MIRAFIORI (4-3-3): Loi 6, Rosato 6, D'Angelo 6, Conte 6, Milani 6, Tricarico 6, Leon Salinas R. 6, Danci 6, Diglio 6, Tragno 6, Crippa 6. A disp. Petrocca, Mango, Valentini, De Luca, Strenghetto, Ibrahim, Osahon, Scibelli. All. Murgia 6. Dir. Conte.

AMMONITI: 12' Dileno S. (C).

Impresa Caselle. Prima partecipazione in questo torneo e qualificazione ai quarti di finale. Il girone era complicatissimo, ma la formazione di Incardona è riuscita a scalzare squadre del calibro di Cbs e Mirafiori. La capolista è il Chieri, mentre il Caselle si qualifica seconda con un totale di 6 punti. Il merito va dato alle due vittorie per 1-0 contro Cbs e Mirafiori.

GIRONE B

VOLPIANO PIANESE-CHISOLA 0-3

RETI: 2' Ferrazza (C), 19' Marmo (C), 19' st Fiore (C).

VOLPIANO PIANESE (4-3-3): Morelli 6, Marinella 6, Summa 6 (1' st Brogliatti 6), Torresan 6 (22' st Pani sv), Faye 6, Finetti 6 (6' st Frazzetta 6), Stefanelli 6.5 (22' st Menniti sv), Sciacca 6 (1' st D'Onofrio 6.5), Peradotto 6.5, Brunazzo 6 (1' st Galluzzo 6), Gambetti 6.5 (14' st Massari 6). A disp. Marcone, Hogas. All. Uranio 6. Dir. Marcone - Naretto.

CHISOLA (4-3-3): Bruno 6.5 (1' st Cruto 6.5), Oliveira Santos 6.5 (1' st Tarucco 6.5), Murroni 6.5, Troia 6.5 (1' st Audisio 6.5), Bruscolini 6.5, Ghione 7, Ferrazza 7 (9' st Fiore 7), Borello 6.5 (1' st Luxardo 6.5), Marmo 7.5, Di Gioia 7, Guglielmi 6.5. All. Moschini 7.5. Dir. Gigliotti - Borello.

AMMONITI: 18' Borello (C), 6' st Di Gioia (C), 7' st Frazzetta (V), 13' st Fiore (C), 25' st Faye (V).

Dominio Moschini. Il big match che decide la vetta del girone lo vince il Chisola. Bruno e Cruto parano solamente una conclusione a testa, per il resto... c'è solo il Chisola. Due minuti e segna Ferrazza, merito di una gran sgroppata di Guglielmi, passaggio in mezzo per Di Gioia che di destro imbuca per Ferrazza che a tu per tu imbuca di esterno destro. Prima del duplice fischio arriva il raddoppio grazie ad una super giocata di Marmo: l'attaccante ex Asti controlla di destro e di suola dribbla l'avversario, poi botta di destro ad incrociare e gol!. Stefanelli è uno dei pochi a provarci tra le fila delle Foxes. Il 3-0 Chisola arriva da una lettura errata di Brogliatti che lascia campo a Fiore che di prima anticipa Morelli in uscita.

BSR GRUGLIASCO-VANCHIGLIA 0-2

RETI: 13' Alickaj (V), 22' Nistico (V).

BSR GRUGLIASCO (4-4-2): Drago 6, Statunato 6, Senis 6, Allioli Riccardo 6 (5' st Ferraris 6), Acquadro 6 (1' st Pastore 6), Borello 6 (1' st Buhus 6), Di Blasi 6 (1' st Dattolo 6), Tusa 6 (15' st Terlizzi 6), Molino 6 (15' st Milione 6), Carbone 6, Conti 6 (5' st Mossano 6). All. De Masi 6. Dir. Di Blasi.

VANCHIGLIA (4-3-3): Scardigno 6.5, Tzouroudis 6.5 (15' st Siclari 6.5), Amorese 6.5 (20' st Bonavia sv), Giallombardo 6.5 (15' st Maculan 6.5), Carnino 6.5, Botti 6.5, Grosso 6.5 (8' st Vidili 6.5), Colaprico 6.5 (23' st Sanseviero sv), Nistico 7, Alickaj 7 (17' st Marcone 6.5), Correnti 6.5. A disp. Ceraj, Liuni Fabio, Valezano. All. Bettega 7. Dir. Liuni.

«Il Vanchiglia è stato superiore. Dobbiamo abituarci a queste partite per cercare di dare il massimo nel campionato provinciale» queste le parole di De Masi, tecnico del Bsr dopo la sconfitta contro il Vanchiglia. Chisola e Volpiano Pianese hanno comunque conquistato le prime due posizioni del girone come da pronostico, i granata vincono solamente contro il Bsr grazie alle reti di Alickaj e Nistico.

GIRONE C

LUCENTO-ALPIGNANO 0-0

LUCENTO (4-2-3-1): Losi 7, Nicosia 6.5 (20' st Gregnanin sv), Milito 6.5 (14' st Faraca 6.5), Panaccione 6.5, Checa 7, Antoniu 6.5, Milano 6.5 (1' st Tusha 6.5), Melano 6.5 (24' st Falzone sv), Esposito 6.5, Amuzu 6 (14' Parisi 7), Francioso 6.5 (10' st Ferrario 6.5). All. Delli Calici 6.5.

ALPIGNANO (4-3-3): Paganelli 7, Ghiano 6.5, Sapienza 6.5, Brancato 7 (13' st Caci 6.5), Locuratolo 7, Costa 6.5 (1' st Mapelli 6.5), Zizzo 6.5 (1' st Grasso Loris 6.5), Speranza 6.5 (1' st Ainardi 6.5), Ferlazzo 6.5 (16' st Sferruzzi sv), Ajmar 7, Castelli 6.5 (1' st Candela 6.5). A disp. Fasano, Quarta, Garrone. All. Campasso 6.5. Dir. Fasano - Grasso.

AMMONITI: 23' st Grasso Loris (A).

Esposito sfiora più volte il gol, ed il match resta bloccato sullo 0-0. Con il pareggio in questo scontro diretto, accede ai quarti l'Alpignano come prima classificata, il Lucento è secondo. Brancato e Ajmar sono quelli più accesi in questa sfida, il primo ci prova un paio di volte dalla distanza con il destro, Ajmar domina il centrocampo. Rimpianto Lucento? Di testa ci va vicino prima Amuzu poi Nicosia, poi due occasioni sul sinistro di Esposito, entrambe di punta, entrambe fuori di un soffio. Losi al quarto d'ora della ripresa salva il risultato su Candela che calcia molto bene con il mancino. Verso il finale di gara è Falzone ad avere la grossa chance sul destro, ma la conclusione vola alto sopra la traversa. Match bloccato, pareggio finale, entrambe ai quarti.

N.HESPERIA-PRO EUREKA 2-4

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-4): 1' Pace (P), 5' Zago (N), 9' Nardiello (P), 15' Peduto (N), 8' st Pace (P), 15' st Nardiello (P).

N.HESPERIA (4-4-2): Guardalben 6 (18' st Porretta 6), Razak 6, Campolongo 6 (15' st Diamescu 6), Peduto 6.5, Zago 6.5, D'Agostino 6, D'Ambrogio 6 (15' st Sgroi 6), Carvelli 6, Asembe 6 (18' st Landolfi 6), Portelli 6, Perrone 6. A disp. Fiore, Rubino. All. Fasiello 6. Dir. Carvelli.

PRO EUREKA (4-2-3-1): Nicola 7, Gallo 7, Ungaro 7 (19' st La Tella sv), Grosu 7 (18' st Carcangiu sv), Tapra 7 (3' st Galotta 6.5), Schiavello 7 (9' st Lamanna 6.5), Avveniente 7 (15' st Greco 6.5), Capogna M. 7 (12' st Todesco 6.5), Sciara 7, Pace 8, Nardiello 8 (20' st Rinaldi sv). A disp. Costa. All. Isaia 7.5. Dir. Ungaro.

Partita che giocandosi dopo il risultato delle prime due in classifica, prende un sapore diverso. Nessuna qualificazione in palio. Per la Pro segnano due new entry: Pace e Nardiello. Entrambi segnano una doppietta. Per il Nichelino pareggia prima Zago (1-1) e poi Peduto (2-2) prima del duplice fischio. Nel secondo tempo la Pro prende il largo e la chiude.

GIRONE D

GASSINO SR-LASCARIS 0-2

RETI: 20' Beggi (L), 10' st Chiarello (L).

GASSINO SR (4-4-2): Gallone 6.5, Corvino 6, Crupi 6 (5' st Vivenzio 6), Camino 6.5, Rossi 6 (15' st Modica 6), Balma 6.5, Coniglio 6 (1' st Dacca 6), Dicataldo 6 (18' st Tomasicchio 6), Berti 6 (8' Rubino 6), Biccari 6 (10' st Caternuolo 6), Capetti 6. A disp. Garigliet Brachet. All. Ferreri 6. Dir. Corvino - Demichela.

LASCARIS (4-3-3): Coroama 6.5, La Cava 6.5 (1' st Maniscalco 6.5), Geme 6.5, Tonello 6.5, Breshak 6.5, Girodo 6.5 (1' st Picheca 6.5), Gironi 6.5 (1' st Ierinò 6.5), Iemma 6.5 (1' st Bosco 6.5), Beggi 7 (8' st Chiarello 7), Giarrizzo 6.5 (1' st Chiabotto 6.5), Matta 6.5 (1' st Dimatteo 6.5). A disp. Bruno, Triulcio. All. Cocino 7. Dir. Di Noia - Geme Domenico.

Punteggio pieno per i bianconeri. Cocino fa tre su tre (una sola rete subita) e si aggiudica il primo posto. Rotazioni, bel gioco e soprattutto novità nei bianconeri. In gol vanno i due nuovi attaccanti per la formazione allenata da Cocino: Beggi-Chiarello.

VENARIA-BORGARO 1-0

RETI: 19' st Verrecchia (V).

VENARIA (4-4-2): Barbero 6.5, Di Lernia 6.5, Lo Campo 6.5, Carnabuci 6.5, Verrecchia 7, Rasello 6.5 (1' st Limongelli 6.5), Rivero 6.5, Tomiato 6.5, Spandre 6.5, Argiolas 6.5, Papurello 6.5 (1' st Alessi 6.5). A disp. Crivello, Valenza, Cucchiarale, Metalla, De Liddo. All. Petrucci Paolo 6.5. Dir. Petrucci Alessio.

BORGARO (4-3-3): Grillone 6.5, Gilli 6.5 (5' st Dine 6.5), Catana 6.5, Franzini 6.5, Guglielmo 6.5, Bellato 6.5, Di Ruocco 6.5 (5' st Latella 6.5), Dezzutto 6.5 (5' st Altomari 6.5), Zitoli 6.5 (18' st Di Monte Alessandro 6.5), Di Benedetto 6.5, Tamburelli Al. 6.5 (5' st Tamburelli An. 6.5). A disp. Castagno, Piro, Zaccone, Giraulo. All. Gentile 6.5. Dir. Latella.

AMMONITI: 8' st Tamburelli An. (B), 14' st Verrecchia (V), 14' st Di Lernia (V).

Tre squadre a tre punti, si va a vedere la differenza reti poiché gli scontri diretti sono alla pari. Borgaro, Venaria e Gassino chiudono a 3 punti. Il Borgaro perde l'ultima partita contro il Venaria però si qualifica (in seconda posizione) con una differenza reti migliore rispetto alle altre.

QUARTI DI FINALE (Domenica 11)

1• CHIERI-BORGARO ore 17:00

2• ALPIGNANO-VOLPIANO PIANESE ore 18:00

3• LASCARIS-CASELLE ore 19:00

4• CHISOLA-LUCENTO ore 20:00

SEMIFINALI (Martedì 13)

• VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 19:00

• VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 20:00

FINALE (Giovedì 15, Via Andezeno 76 Chieri)