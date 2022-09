Non perdevano da tre anni, loro li hanno battuti

Crederci sempre. Anche quando il tuo avversario è tra le più forti in circolazione e ti aveva già battuto 3-0 pochi giorni prima. C'è profumo di grande impresa nello spogliatoio del San Giacomo Chieri 2007, che ieri sera a Nichelino ha staccato il pass per la finale del Grande Slam superando in semifinale la corazzata Sisport per 1-0.

La squadra bianconera è campione in carica della delegazione di Torino, imbattuta nell'ultima stagione sotto la guida tecnica dell'attuale allenatore Davide Borin con 18 vittorie su 18 e uno score di 198 gol fatti e solo 3 subiti. Anche nel campionato precedente, seppur sospeso dopo 3 giornate per le disposizioni sanitarie, la Sisport aveva trovato il tempo di segnare 57 reti senza subirne nemmeno una. L'ultima sconfitta risale al novembre del 2019, quando i 2007 bianconeri erano stati battuti 2-1 dal Mirafiori nel campionato Esordienti Fair Play. Numeri stratosferici, che avvalorano la vittoria del San Giacomo Chieri firmata dalla rete di Samuel Traverso, numero 9 biancazzurro, dopo una manciata di minuti raccogliendo in mezzo all'area di rigore una palla crossata da Federico Biasibetti.

«Non abbiamo fatto lo stesso errore tattico della prima gara del girone in cui avevamo perso 3-0 - spiega il tecnico del San Giacomo Chieri Roberto Rosano -, invece di andarli a prendere alti, li abbiamo aspettati bassi con gli attaccanti esterni e abbiamo sfruttato il lavoro di filtro che hanno fatto i tre di centrocampo Alessandro Silvestri, Riccardo Filincieri e Giulio Gasaprini. Proprio così è nato il gol di Samuel, che poi si è anche infortunato ed è stato costretto a uscire già nel primo tempo, niente di grave, contiamo di recuperarlo per la finale di mercoledì prossimo contro il Pianezza».

Migliore in campo sicuramente il portiere del San Giacomo Chieri, Matteo Vartolo, capace di chiudere a chiave con doppia mandata la propria porta, presa d'assalto dalla Sisport. «E' vero - analizza ancora Rosano -, nel secondo tempo ci hanno messo sotto, siamo stati bravissimi a mantenere la calma e portare a casa la vittoria, pur costruendo anche un'altra palla gol con Biasibetti. Conosco bene la Sisport, già dalla scorsa stagione quando allenavo alla Lenci Poirino, è una squadra fortissima e il nostro merito è stato quello di affrontarla a viso aperto. Contenti di aver raggiunto la finale del Grande Slam, il nostro obiettivo era questo, in vista del campionato provinciale: giocare più partite possibili».

Campionato Provinciale che il San Giacomo punta a vincere, essendo stato inserito a sorpresa nel Girone Under 16 di Alessandria.

IL TABELLINO

SG.CHIERI-SISPORT 1-0

RETI: 9' Traverso.

SAN GIACOMO CHIERI (4-3-3): Vartolo 8, Tomatis 7.5, Rossi 7.5, Vallone 7.5, Brosteanu 7, Gasparini 7.5, Biasibetti 7.5, Silvestri 7 (1' st Miceli 7), Traverso 7 (20' Bottan 7), Filincieri 7, Tulino 7. A disp. Nicodemo, Bonadonna, Tosetto, Cavicchioli Alessandro, Pelissero, Valle. All. Rosano 8. Dir. Nicodemo.

SISPORT (4-3-1-2): Lonegro 6, Tavano 6 (1' st Viviani 6), Busè 6 (16' st Ruggiero 6), Scarpellino 6 (25' st Ciocan 6), Rossetti 6, Fanotto 6, Bledea 6, Colletto 6, Lo 6, Molino 6 (8' st Sauna 6), Leone 6. A disp. Licauli, Daghino, Raco, Lauria, Soffietti. All. Borin 6. Dir. Scarpellino.