Dileno's on fire, Sant'Ignazio terrified

Straripanti. Uno sciame di maglie rossonere a correre compatte per il campo e andare ad una velocità doppia rispetto ad un malcapitato Sant'Ignazio, che non poteva trovarsi peggior avversario per incominciare. Più straripante di tutti è stato il numero 10 del Caselle, Davide Dileno, autore di una tripletta quasi perfetta a fissare il punteggio di 0-4, oltre alla rete di Andrea Suriano a completare il poker. Troppo Caselle per un Sant'Ignazio comunque volenteroso, conscio dell'alto livello degli avversari, ma pronto a riscattarsi nei prossimi match contro avversari più alla portata rispetto all'indemoniata banda del tecnico Salvatore Incardona, a cui vanno...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?