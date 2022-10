Virtus Calcio come il Barcellona di Xavi e Iniesta, troppo forte

La Virtus Calcio è troppo forte per questo campionato provinciale, non c'è storia per nessuno, battuto anche il Lesna Gold per 11-0. Dominio dei ragazzi di Marco Mezzapesa per tutto il match, belle le azioni di squadra e diverse anche le giocate dei singoli. I ragazzi di Donato Savino hanno comunque giocato un buon primo tempo, di appartenenza alla maglia, colpendo anche una traversa. Nel secondo tempo poi il Lesna è calato sotto tutti i punti di vista. Numeri impressionanti per la Virtus che nel Girone B di Torino non ha subito neanche un gol in queste prime cinque di campionato, sono ben 38 invece le reti segnate.



Il primo gol lo segna Nicolò Passaro al 7' su tap-in dopo il palo colpito da Paolo Zucolella. Al 16' raddoppia Zucolella che sfrutta l'errore di Michele Rutigliano con i piedi e segna a porta sguarnita. Al 25' bellissimo tiro da fuori di Christian Marchetto che segna il 3-0. Passano quattro minuti per veder segnare Devis Corbo il gol del 4-0, sesto gol per lui in stagione (quattro in Under 16 e due in Under 17). Gran passaggio di Zucolella sulla sinistra al 42' quando Christian Ciancaglini riceve palla ed è bravo a battere Rutigliano per il 5-0 parziale. Nel secondo tempo Zucolella si procura rigore al 7' st e lo trasforma segnando la rete del 6-0. All'11' st Ciancaglini cerca la doppietta, Rutigliano para lasciando, però, la palla a disposizione di Andrea Tronu che fa 7-0. Il gol più bello della partita lo segna Luca Palladino al 16' st tirando una gran sassata dai 25 metri sotto la traversa. Angelo Ghervan al 22' st segna il 9-0 con una bella azione dalla sinistra. Gioia anche per Federico Cucinella al 37' st quando segna il 10-0. Ultimo gol della partita al 39' st quando Ghervan tira in area per il gol del definitivo 11-0.

IL TABELLINO

VIRTUS CALCIO-LESNA GOLD 11-0

RETI: 7' Passaro (V), 16' Zucolella (V), 25' Marchetto (V), 29' Corbo (V), 41' Ciancaglini (V), 7' st rig. Zucolella (V), 11' st Tronu (V), 16' st Palladino (V), 22' st Ghervan (V), 37' st Cucinella (V), 39' st Ghervan (V).

VIRTUS CALCIO (4-2-3-1): Artusio 8, Corbo 8 (12' st Cascia 8), Alessandrini 8, Argiri 8 (1' st Rosso 8), Ghervan 8, Marchetto 8 (1' st Palladino 8), Greco 8, D'Abbene 8 (1' st Schiavone 8), Passaro 8 (8' st Tronu 8), Ciancaglini 8 (25' st Cucinella 8), Zucolella 8 (12' st Nardelli 8). A disp. Navilli, Notarpietro. All. Mezzapesa 8. Dir. Tronu.

LESNA GOLD (4-5-1): Rutigliano Michele 6, Grasselli 6 (8' st Martisca 6), Karrouch 6 (15' st Panebianco 6), Qatif 6.5, Abouelfaraj 6, Sfarra 6, El Maiden 6 (15' st De Grazia 6), Paius 6 (4' st Zouhairi 6), Podariu 6 (4' st Pizzarelli 6), Turchetto 6 (37' Muraro 6), Doria 6. A disp. Senatore, Titolo. All. Savino 6. Dir. Abouelfaraj.

ARBITRO: Simone Mezzina di Collegno 7 Buona direzione di gara, pochi errori.

AMMONITI: 19' st Zouhairi (L).

LE PAGELLE

VIRTUS CALCIO

Artusio 8 Bravo con i piedi quando chiamato in causa.

Corbo 8 Attaccante aggiunto, bravissimo in fase di spinta, si trova al posto giusto al momento giusto per il gol.

12' st Cascia 8 Ottimo ingresso in campo, trova anche un assist.

Alessandrini 8 Grande prova dietro, non passa niente.

Argiri 8 Muro difensivo, insuperabile.

1' st Rosso 8 Anche lui gioca molto bene in mezzo alla difesa.

Ghervan 8 Trova la doppietta negli ultimi minuti, tuttocampista.

Marchetto 8 Recupera palla, la gioca e fa gol, perfetto.

1' st Palladino 8 Che botta, grandissimo gol.

Greco 8 Fortissimo a centrocampo, non gli togli palla.

D'Abbene 8 Come sempre grande prestazione sulla fascia.

1' st Schiavone 8 Entra bene dalla panchina.

Passaro 8 Rapace sul primo gol della partita, grande prova offensiva.

8' st Tronu 8 Entra con grande grinta e trova anche il gol.

Ciancaglini 8 Ottima prestazione, incubo per i difensori.

25' st Cucinella 8 Entra e segna.

Zucolella 8 Guida la squadra davanti, si muove bene e trova una bella doppietta.

12' st Nardelli 8 Ottima prestazione entrando dalla panchina.

All. Mezzapesa 8 I suoi giocano alla grande.

Dir: Tronu.

LESNA GOLD