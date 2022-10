Mullaj-Pislor, è un Garino che vola sulle sue ali

Quando c'è un collettivo che funziona, gli interpreti sono quasi secondari. Con ben 8 giocatori in infermeria, infatti, il Garino perde i pezzi ad ogni giornata, ma tutto ciò non incide sui risultati, sempre brillanti e sempre convincenti nonostante la situazione ai limiti del comico che attraversa la squadra ogni settimana. Il Villafranca capolista è lì a 2 punti e dopo il 3-1 contro il Cumiana, firmato Mullaj e Pislor, i ragazzi di Ruggiaschi possono continuare l'inseguimento lanciatissimi. In casa Cumiana invece la situazione è comunque positiva, vista la buona prestazione di squadra che ha permesso ai gialloblu di Cesarano di giocarsela fino all'ultimo e di candidarsi come una delle compagini più accreditate per spuntarla nella lotta compatta del midfield.

Il match inizia con il copione che sarà tipico per tutti gli 80 minuti: il Garino tiene il possesso del pallone e cerca di velocizzare spesso il fraseggio per trovare spazi e il Cumiana si difende con ordine, pronto a verticalizzare sulle punte per ripartire in contropiede grazie all'ottimo lavoro spalle alla porta del suo numero 9, Samuele Vola. Dopo soli 8 minuti sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio, con il destro a giro da fuori area di Bertozzi che scende al momento giusto ma si infrange sulla traversa, negando la gioia del gol al numero 8 del Garino. Neanche un quarto d'ora dopo e i ragazzi di Ruggiaschi replicano quanto successo prima, con un bell'assist di Mullaj che pesca l'inserimento in area di Angelo, la cui zampata in allungo colpisce il legno, con la respinta raccolta da Pislor che finisce però alta. Il terzo tentativo, però, è quello buono: Alessi recupera palla a centrocampo, serve Bertozzi che alza la testa e premia l'inserimento di Mullaj alle spalle di Tinazzo. L'esterno riceve, controlla il pallone, supera Puntillo in uscita e deposita in rete a porta vuota, sbloccando il risultato e portando in vantaggio i suoi. Il tecnico del Cumiana, Cesarano, una volta subita la rete, decide di non attendere l'intervallo e opta per un immediato cambio modulo, per ovviare l'inferiorità numerica in mezzo al campo. Sostituisce quindi Durante con Mo, con quest'ultimo che si posiziona mezz'ala nel nuovo 4-3-3. La mossa però non sortisce effetti immediati, tanto che il Garino continua a premere sull'acceleratore e allo scadere del primo tempo raddoppia: Bertozzi riceve palla sulla destra, supera due avversari in dribbling ed effettua un cross a mezza altezza raccolto da Pislor sul secondo palo, che insacca di destro e porta a 2 le reti del Garino all'intervallo.

Cesarano cambia altri giocatori durante la pausa e adatta meglio il modulo alle caratteristiche degli interpreti, trovando un'ottima reazione da parte dei suoi, che sorprendono un Garino rilassato dopo la ripresa del gioco nella seconda frazione. Un lancio dalle retrovie pesca in profondità Vola, il quale punta la porta e calcia a tu per tu con Pilla, quest'ultimo respinge ma l'attaccante del Cumiana è il più lesto e ribadisce la sfera in rete accorciando le distanze e rimettendo in partita gli ospiti. L'illusione, però, dura lo spazio di 10 minuti, fase i cui le squadre attaccano senza creare pericoli fino al 17', momento in cui il neo entrato Albanese trova il fondo e pennella un cross per la testa di Pislor, che anticipa Vrapcani e trova la rete che riporta serenità in casa Garino. Nella restante metà tempo i ragazzi di Ruggiaschi amministrano il pallone con grande tranquillità, senza affondare alla ricerca di altre reti, salvo quando Albanese approfitta di un'incomprensione tra i centrali e il portiere ma non inquadra la porta da buona posizione. Unica nota negativa per il Garino è l'infortunio al polpaccio di Teneriello, che rende complicata la situazione esterni bassi, al momento quasi tutti infortunati.

IL TABELLINO

GARINO-CUMIANA SPORT 3-1

RETI (2-0, 2-1, 3-1): 31' Mullaj (G), 38' Pislor (G), 5' st Vola (C), 17' st Pislor (G).

GARINO (4-3-3): Pilla 6.5, Di Pierdomenico 6.5, Teneriello 6.5 (27' st Caputo 6), Sbarra 6.5, Cedeno 6.5 (5' st Zichi 6), Alessi 7, Mullaj 7.5 (38' Albanese 7), Bertozzi 8, Falbo 7, Angelo 7, Pislor 8. A disp. Paun, Conache, Crocetta. All. Ruggiaschi - Cosco 7. Dir. Angelo.

CUMIANA SPORT (4-2-3-1): Puntillo 7 (22' st Gorrea 6.5), Stefani 6.5 (1' st Vrapcani 6), Tinazzo 6 (22' st Orlandini 6), Origlia 6, Toppino 6, Pancheri 6, Durante 6 (33' Mo 6.5), Dogliotti 6 (1' st Bertagni 6), Vola 7, Ruffinatto P. 7, Mazzinghi 6.5. A disp. Brontolone. All. Cesarano 6. Dir. Origlia - Pancheri.





LE PAGELLE

GARINO

Pilla 6.5 Gioca come sotto leva per coprire l'assenza del portiere, ma disputa una partita di personalità, leggendo bene i palloni spioventi. Prova a salvare sulla botta a colpo sicuro di Vola, ma deve arrendersi sulla ribattuta.

Di Pierdomenico 6.5 Si spartisce gli spazi sulla fascia destra con Mullaj prima e Albanese poi, coprendone le spalle e reggendo bene nell'uno contro uno con Mazzinghi e Ruffinatto.

Teneriello 6.5 Spinge senza sosta per i 70 minuti in cui è in campo, vincendo diversi duelli grazie alla sua garra. È costretto ad uscire per un fastidio al polpaccio e si aggiunge alla lunga lista di infortunati in casa Garino.

Sbarra 6.5 Il duello con Vola è tanto ruvido quanto corretto. Si trova di fronte un cliente difficile che riesce però a contenere fronte alla porta, non concedendogli mai il dribbling pulito.

Cedeno 6.5 Reduce da una seire di ottime prestazioni, si intende al meglio con Sbarra nella marcatura e nella copertura degli spazi, rendendo quasi inoperosa la partita di Pilla.

5' st Zichi 6 Dà il cambio a Cedeno e gioca sulla scia del suo predecessore, contribuendo in fase di costruzione e aiutando la squadra a tener alto il baricentro.

Alessi 7 Gestisce il pallone con calma olimpionica e detta i tempi della squadra, riuscendo sempre a consegnare palloni puliti ai suoi compagni in posizione offensiva. Regia elegante ed efficace.

Mullaj 7.5 Prima serve un assist splendido ad Angelo, la cui conclusione si infrange sulla traversa, poi si inserisce alla Callejon sul filtrante di Bertozzi, saltando Puntillo e depositando in rete a porta vuota per il gol dell'1-0.

38' Albanese 7 Subentra e si piazza sull'out di destra, cercando spesso il fondo per effettuare cross invitanti. Su uno di questi confeziona l'assist per la doppietta di Pislor, che insacca di testa sorprendendo Vracpani.

Bertozzi 8 Una traversa colpita ad inizio partita, un assist fantascientifico per la rete di Mullaj e un pallone solo da spingere in porta per il gol di Pislor dopo una serpentina personale. Tutto questo in un tempo basta e avanza per un meritatissimo 8 in pagella, dimostrandosi di un altro livello tecnicamente.

Falbo 7 Partita di sacrificio in cui ha la marcatura stretta dei centrali che lo limita ma che gli permette di liberare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti, grazie alla sua grande capacità di legare il gioco spalle alla porta.

Angelo 7 Colpisce una traversa al termine di un inserimento eseguito con i tempi giusti e gestisce il pallone con grande calma, creando continuamente pericoli quando si accende palla al piede.

Pislor 8 Doppietta da centravanti puro, nonostante giochi sull'esterno. Prima segue l'azione personale di Bertozzi spingendo in rete il suo cross e firmando il 2-0, poi legge al meglio la traiettoria del traversone di Albanese e anticipa Vrapcani con un bello stacco di testa.

All. Ruggiaschi 7 La sua squadra dimostra di aver appreso i suoi dettami tecnico-tattici, smarcandosi bene senza palla e giocando a pochi tocchi per muovere più velocemente la sfera e liberare spazi. Dopo il gol del Cumiana i suoi ragazzi giocano contratti per almeno 10 minuti, per poi tornare a controllare agilmente il match in seguito al 3-1.

CUMIANA

Puntillo 7 Dimostra di avere un'ottima lettura delle situazioni, grazie alla quale riesce a sventare occasioni pericolose con uscite provvidenziali sui palloni destinati agli attaccanti.

22' st Gorrea 6.5 Il Garino rallenta i ritmi e non cerca più di tanto la conclusione, salvo nel finale quando lo costringe a dover sfoderare una doppia parata che evita un passivo più ampio.

Stefani 6.5 Nella prima parte del primo tempo contiene bene Pislor che lo punta spesso nell'uno contro uno, in particolare in una situazione quando salva tutto con una chiusura decisiva in scivolata proprio sul numero 11.

1' st Vrapcani 6 Non riesce a dar il suo contributo in fase di spinta e si fa anticipare da Pislor in inserimento alle sue spalle nell'occasione del gol del 3-1.

Tinazzo 6 Si alterna tra terzino sinistro e terzino destro con grande abnegazione, ma si perde l'inserimento letale di Mullaj per la rete che sblocca il match

22' st Orlandini 6 Venti minuti finali per far rifiatare Tinazzo e per sfruttare la sua statura sui calci piazzati.

Origlia 6 Ipnotizzato dalla rete di passaggi dell'ultra tecnico centrocampo avversario, è costretto spesso a dover rincorrere senza poter ricevere troppi palloni per far partire l'azione.

Toppino 6 I movimenti di Falbo a non dare punti di riferimento lo disorientano, pur disputando una buona partita in fase di marcatura. Meno bene invece nell'uscita sui portatori di palla, spesso troppo liberi di impostare.

Pancheri 6 La difesa nel complesso funziona abbastanza bene e non concede tante conclusioni al Garino, ma si trova in difficoltà nelle taglienti imbucate centrali, di non facile lettura.

Durante 6 È il sacrificato scelto per il bene della squadra, visto che Cesarano corre ai ripari infoltendo il centrocampo e passando al 4-3-3, scegliendo di togliere lui. Nei 30 minuti in cui gioca patisce la grinta di Teneriello nei duelli in fascia.

33' Mo 6.5 Un buon ingresso a livello tattico, dal momento che contribuisce a contrastare i palleggiatori avversari recuperando anche diversi palloni in fasi interessanti di campo per i contropiedi.

Dogliotti 6 Un tempo in difficoltà nell'inseguire gli avversari in inferiorità numerica in mezzo al campo, per poi venir sostituito a fine primo tempo contestando la decisione dell'allenatore.

1' st Bertagni 6 Sfrutta inizialmente la sua freschezza per la fase di pressione, per poi trovarsi costretto a limitare la sua proiezione offensiva.

Vola 7 La sua protezione del pallone spalle alla porta è magistrale, tanto da non farsi mai anticipare dai centrali avversari e consentendo alla sua squadra di salire. Trova poi il gol della speranza, segnando dopo la respinta di Pilla sul suo stesso tiro.

Ruffinatto P. 7 Si intende bene con Vola e approfitta delle sue sponde per buttarsi negli spazi e puntare la porta del Garino. Non riesce a trovare spesso la conclusione ma è sicuramente uno dei più propositivi in fase offensiva.

Mazzinghi 6.5 Tanto sacrificio per la squadra nei ripiegamenti difensivi ad aiutare i terzini nell'uno contro uno con i velocissimi esterni avversari. Trova più volte la conclusione senza però inquadrare lo specchio.