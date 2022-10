15 gol a testa in 5 partite, bomber a confronto

Cosa c'è nel calcio che infiamma di più di un attaccante che segna a raffica? Ne sanno qualcosa tutti coloro che stanno gonfiando la rete a ripetizione e si stanno prendendo la scena con titoloni sensazionalistici ed una costante esaltazione quasi a sminuire il lavoro del collettivo necessario per arrivare al gol. Sarebbe scontato in questa occasione fare il paragone con Erling Braut Haaland, che a forza di triplette si sta candidando per il Pallone D'oro della stagione corrente e sta ispirando i centravanti di tutto il mondo. Oggi però lasciamo perdere il calcio professionistico ed esaltiamo due grandi bomber che stanno facendo la differenza nei loro gironi torinesi per la categoria Under 16. Stiamo parlando di Davide Dileno del Caselle e Nicolò Diglio del Mirafiori, terminali offensivi fenomenali di squadre altrettanto dominanti. I due attaccanti hanno fin qui realizzato 15 reti a testa in sole cinque partite, con una spaventosa media di 3 reti a partita concretizzando le tante occasioni a disposizione e diventando inevitabilmente i giocatori più temuti del campionato.

Analizziamoli ora singolarmente, partendo dal numero 9 del Mirafiori, capace fin qui di segnare in ogni partita giocata, con un numero di gol diverso per ognuna di esse: quattro reti contro il Sommariva, tre contro il Pecetto nella partita che fin qui sta decidendo le sorti del girone, due nel derby contro il Moderna, una contro il Carmagnola e cinque contro la Sommarivese. L'attaccante del Mirafiori è una punta centrale molto fisica, non tanto in termini di altezza ma di muscolatura, visto che sa sfruttare al meglio le sue doti atletiche e la sua forza nelle gambe, che gli permettono di vincere i duelli contro gli altri difensori. Ha una predisposizione per il gioco aereo pur non avendo segnato ad ora tante reti di testa, ma dimostrandosi capace di raccogliere ogni rinvio del portiere. Tale bravura però non deve far dimenticare le sue doti tecniche e la sua completezza sia nel gioco di raccordo spalle alla porta sia nell'attaccare la profondità per ricevere i palloni filtranti dei suoi compagni. Fa dello smarcamento la sua dote migliore, ma grazie agli allenamenti del suo tecnico, Alessandro Murgia, ha imparato a tenere una posizione più centrale aumentando la sua pericolosità, senza allargarsi troppo sull'esterno come era solito fare. «È un combattente nato che adora la sfida e si esalta quando si alza la posta in gioco. Non è una leader a parole perché sente moto la partita, ma risponde con i fatti e con i gol che segna regolarmente ad ogni giornata. Non è un caso che abbia segnato una tripletta nella partita decisiva, riesce sempre a tirar fuori il meglio da sé e dai suoi compagni» ha detto il suo allenatore Alessandro Murgia. Le reti realizzate sono arrivate in tutti i modi possibili, al momento gli manca solo il gol in rovesciata, che ha sfiorato colpendo il palo in un'occasione.

Passando da un numero 9 ad un numero 10, è il turno di Davide Dileno del Caselle, che ha avuto un'impressionante ascesa di rendimento a partire da agosto, quando ha incontrato sul suo cammino Salvatore Incardona, il tecnico che più di tutti fin qui ha esaltato le sue caratteristiche e ne ha tirato fuori il meglio. L'esordio in campionato contro il Sant'Ignazio è stato notevole, con una tripletta messa a referto e tantissime altre occasioni per dilagare, così come nella seconda giornata quando ne ha realizzati cinque contro il Rapid. Ha messo a segno una rete, decisiva, contro un avversario ostico come la Virtus Cenisia, e ne ha fatti sei nella scorsa giornata contro il San Maurizio Canavese. L'unico turno in cui non ha gonfiato la rete è stato contro la Nuova Lanzese, in una partita ostica in cui i padroni di casa hanno fermato sull'1-1 i lanciamissili rossoneri di Incardona. Parlando invece delle sue caratteristiche tecniche, Davide si distingue sicuramente per la sua velocità e per la sua bravura nell'uno contro uno, grazie a cui riesce sempre a fare la differenza creando la superiorità numerica. I suoi strappi durante le partite mettono sempre in difficoltà i difensori avversari, ai quali non dà punti di riferimento vista la sua tendenza all'attaccare spazi e profondità, per evitare di ricevere sempre il pallone tra i piedi. Possiede ovviamente un'ottima tecnica e un destro molto educato, ma sa calciare bene con entrambi i piedi, motivo per cui ha concretizzato le tante occasioni che gli sono capitate, per merito del lavoro della squadra, o che lui stesso ha creato. «Ha una grande passione per il calcio e una grande voglia nel giocare, è maniacale nella cura dei dettagli e ha tanta voglia di imparare sempre qualcosa di nuovo, dimostrandosi sempre disponibile ad ascoltare me ed i suoi compagni. Sono contento di avergli tirato fuori il meglio, ma sono sicuro che abbia ancora notevoli margini di miglioramento per arrivare ad essere un decisivo sempre e in categoria di livello superiore» ha detto di lui il suo allenatore, Salvatore Incardona, che non vede l'ora di affrontare il Bacigalupo nel big match di giornata, in una partita decisiva per le sorti del girone.