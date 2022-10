Doppio Bettas, Gallo la chiude: la Rivarolese espugna Settimo

Grande match sul campo del Settimo, con le due squadre che si affrontano a viso aperto e regalano emozioni e spettacolo. Partita molto equilibrata:i padroni di casa passano in vantaggio, ma Rivarolo ne ha di più e la porta a casa a un soffio dalla fine con la rete firmata Tommaso Gallo. Esito amarissimo per il Settimo, che si lascia scappare uno scontro diretto in pochi minuti: nel finale espulsione e rete decisiva. Bettas la riprende. L'incontro si apre con grande intensità a centrocampo e lucidi interventi in difesa, portieri poco impensieriti. Al 7' prima occasione per la Rivarolese, con un...

