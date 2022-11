Il terzino 2007 che segna come un attaccante

Quanti di voi che state leggendo questo pezzo giocano al Fantacalcio? Avete presente quel classico dubbio di fine estate in cui siete indecisi se spendere parte del budget sui soliti noti come Theo Hernandez, Gosens, Dumfries, Cuadrado ecc. che sapete porteranno bonus, pur essendo difensori? Ecco, ora provate ad immaginare se esistesse un Fantacalcio per le categorie provinciali Torinesi, in particolare per l'Under 16 e 17. Quanto verrebbe pagato Devis Corbo della Virtus Calcio? Ebbene sì, è lui il protagonista di questo articolo, dato che si trova ad una rete dal secondo posto nella classifica marcatori, pur giocando le sue partite da terzino. Sono ben cinque i gol segnati in questo inizio di stagione nell'Under 16, a cui vanno aggiunte le tre reti nell'Under 17, dal momento che la Virtus Calcio è iscritta ad entrambi i campionati per far giocare il gruppo 2007 in un campionato più competitivo, data la netta vittoria nella scorsa stagione. Il tecnico Mezzapesa sta ruotando i suoi giocatori, attualmente 23 in rosa, per dar spazio a tutti, ma ogni weekend c'è sempre una certezza: ha segnato Devis Corbo.

Vediamoli allora nel dettaglio le sue reti, partendo dall'Under 16: gol subito all'esordio contro il Caselette e replica nella giornata successiva contro il Don Bosco Rivoli, nelle due goleade della squadra. Nella terza partita del campionato invece è, al momento, un unicum, dato che è stata fin qui l'unica volta in cui Devis non ha timbrato il cartellino in questa stagione, merito della difesa del Real Orione. Il riscatto, però, è arrivato subito nella giornata successiva, con una rete che ha aperto le marcature, dopo un primo tempo equilibrato, nella sfida decisiva contro il Rosta, prima che la sua squadra raddoppiasse altre due volte. Si ripete contro il Lesna Gold nell'11-0 casalingo e nella vittoria esterna per 6-0 contro i Rangers Savonera. Per non farsi mancare nulla, il numero 19 della Virtus è andato a segno altre tre volte con l'Under 17, nelle partite contro il Paradiso, in cui ha segnato il classico gol dell'ex (gol decisivo che ha permesso ai suoi di vincere la gara 3-2), contro il Caselette (vittima preferita fin qui) e contro il Venaus, dimostrando che il suo innato senso del gol non viene meno neppure contro gli avversari di un anno più grandi. «Segna in tutti i modi possibili, la maggior parte delle reti è arrivata partendo da terzino, ha tempismo sui colpi di testa ma ha segnato tanto con conclusioni da fuori area, come nell’ultima rete contro i Rangers Savonera, quando ha effettuato una conclusione imprendibile dai 25 metri dopo una discesa travolgente» ha affermato il suo tecnico Mezzapesa.

Ci siamo concentrati sul presente, ma ciò che rende ancora più incredibile questa storia è senza dubbio quanto successo tre anni fa, quando il suo attuale allenatore, Marco Mezzapesa, e il suo collaboratore, a quei tempi entrambi al Collegno Paradiso, affrontarono il Valdruento in campionato e rimasero colpiti dalle doti di Devis, decidendo di provare ad aggregarlo alla squadra per la stagione successiva. La società, però, non apparve particolarmente convinta e ritenne che Corbo non fosse in grado di giocare i campionati Regionali, ma fu comunque aggregato in rosa su precisa indicazione del tecnico, che si assunse tutte le responsabilità della scelta fatta. Tre anni dopo la situazione è ben diversa, tanto che Devis ha impressionato i dirigenti del Monza in seguito ad una partita di un torneo contro i biancorossi ed è stato eletto migliore in campo contro il Chieri nel torneo “Caduti di Superga”.

Per quanto riguarda il ruolo, Corbo può giocare sia esterno alto, sia terzino, posizione nella quale si è specializzato nella scorsa stagione, quando si è dovuto adattare vista l’emergenza in difesa. «È in grado di ricoprire entrambi i ruoli con grande dinamismo - ha commentato il suo allenatore Mezzapesa - predilige avere campo davanti a sé per sfruttare la sua corsa, solitamente gioca esterno quando le difese avversarie pressano alte, altrimenti preferisce partire più indietro. Gli ho proposto di provare in quella posizione e ha accettato di buon grado, imparando a difendere in tempi brevi grazie al fatto che ascolta e mette in pratica tutto ciò che gli viene detto». Mezzapesa ha poi sottolineato la sua crescita esponenziale e la sua maturazione, che gli ha permesso di sfruttare al meglio le sue doti fisiche e atletiche straordinarie, che gli consentono di essere uno dei più veloci della squadra nonostante l’altezza, per via della sua potenza e rapidità muscolare. «In difesa ci rende la vita facile perché ci permette di poter giocare molto alti, dato che lui riprende tutti gli avversari in velocità, anche solo nei primi metri nonostante le sue lunghe leve».

Oltre alle sue doti atletiche, Devis ha fatto un salto di qualità per quanto riguarda la personalità e il carattere, passando dall’essere un giocatore timoroso che si limitava al cosiddetto “compitino” a diventare un vero e proprio incubo per le difese avversarie con le sue progressioni offensive e i suoi ripiegamenti difensivi, tanto che i compagni si fidano di lui e sanno che è sempre disponibile quando c’è da fare una corsa all’indietro o un recupero in più. E pensare che tre anni fa secondo alcuni non era adatto a giocare nei Regionali…