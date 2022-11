Il capocannoniere in fuga che sfiderà la difesa impenetrabile

”I gol non si contano, si pesano". Questa è la classica frase che si tende ad usare per etichettare quei bomber che sono soliti gonfiare i propri numeri nelle partite più agevoli, per poi talvolta disputare prove incolore nei match decisivi, con i critici che aspettano solo tali prestazioni per screditare il valore del giocatore. Ne sanno qualcosa Ciro Immobile e Romelu Lukaku, attaccanti straordinari ma tendenti a sparire in zona gol nelle partite più attese. Che cosa si può dire allora di Domenico Bettas, l'attaccante della Rivarolese che si scatena contro le avversarie sulla carta più deboli, ma che ha anche deciso fin qui i due match più ostici contro l'Autovip San Mauro e il Vallorco?

Il numero 9 della Rivarolese è un attaccante completo, alto 1.75 circa e molto longilineo. Ha una muscolatura leggera che gli permette di sfruttare la sua esplosività, guadagnando metri decisivi ai difensori negli allunghi in profondità. «Si trova sempre al posto giusto nel momento giusto. Ha un fiuto del gol straordinario, non ho mai visto nessuno segnare con questa facilità nel settore giovanile - ha detto di lui il suo allenatore Cristian Sinato - è un ragazzo mite ed umile, tutti gli allenatori vorrebbero allenare un calciatore così. Gli manca ancora un po’ il colpo di testa, ma sta migliorando molto quest’anno, al punto da aver segnato parte dei suoi gol con questo fondamentale». Al momento Domenico sta giocando da unica punta in un 4-3-2-1 con due centrocampisti offensivi alle sue spalle, che lo costringono a fare un massiccio lavoro spalle alla porta per far salire la squadra. Lui ha accettato di buon grado questo ruolo, riuscendo a far spesso reparto da solo e risultando decisivo nei match più delicati, in particolare contro il Vallorco. Con Gallo sono una coppia perfetta e si intendono a meraviglia, pur giocando da poco assieme, dato che Domenico è stato ai box tutta la scorsa primavera per via di un infortunio alla caviglia, che ha inevitabilmente condizionato la stagione della Rivarolese, la quale ha finito poi per retrocedere a fine anno.

Il bomber dei granata, in testa alla classifica del girone dell'Under 16 di Ivrea a punteggio pieno con il Gassino, affronterà nel weekend proprio i rossoblu, che fin qui sono l'unica squadra che non ha subito gol dall'inizio dell'anno in tutta la categoria. Quale occasione migliore per dimostrare il suo valore, vista la difficoltà della sfida e visto il valore degli avversari, fin qui perfetti in fase di non possesso. Come detto, Bettas fin qui è stato capace di andare a segno in tutte le sette partite giocate, incidendo in maniera spaventosa sul numero di gol della squadra, mettendo a segno 21 reti, con una percentuale del 45% sulle 47 realizzate in totale. Analizzando la stagione di Bettas fino a questo momento si evince la crescita costante anche in zona gol, assieme al miglioramento della fase offensiva della squadra, che va alla conclusione con estrema facilità ed è reduce da diverse goleade: il numero 9 della Rivarolese ha esordito con due doppiette in due partite, con il River Plaine al debutto nel 3-0 finale e con il San Gallo nel 9-1. La terza e la quarta giornata, invece, sono state due partite complicate, che hanno visto i granata del duo Sinato-Gallo portarsi a casa 6 punti preziosissimi, prima battendo l'Autovip San Mauro per 3-0 al termine di un match combattuto e tirato, nel quale Bettas ha messo la sua firma sul 2-0 che ha di fatto chiuso la partita, poi superando il Vallorco per 1-0 firmato, ovviamente, Domenico Bettas, che con la sue rete a cinque minuti dalla fine ha segnato un gol da tre punti. Prima e dopo l'altra grande sfida di questo inizio di stagione, in cui la Rivarolese ha espugnato Settimo con un 2-3 in cui Bettas ha segnato una doppietta, prima pareggiando il risultato e portando i suoi in vantaggio qualche minuto dopo, il bomber granata ha affrontato la Mappanese e la Torinese, entrambe al fondo della classifica, contro le quali ha realizzato rispettivamente 5 e 8 reti, superando così il muro dei 20 gol dopo sole 7 giornate. Ora è il turno del Gassino, a cui nessuno è riuscito ancora a segnare. Chi la spunterà? A sabato ore 18:00 l'ardua sentenza.