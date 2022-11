Rissa tra panchine: sospeso il big match

Pecetto-MoDeRNa non è finita. Sul risultato di 3-2, al 22' della ripresa il direttore di gara Mattia Pedi di Chivasso decide che non ci sono più le condizioni di continuare. Il motivo? Le panchine incandescenti. Un tutti contro tutti: panchine contro arbitro, arbitro contro panchine, panchine contro panchine. Gli unici a fare da pacieri a squadre negli spogliatoi - ma anche in campo - sono i calciatori di entrambe le squadre. I giochi ormai sono fatti e come finirà il big match del Girone C finirà soltanto con la firma del Giudice Sportivo sul prossimo Comunicato Regionale.

LA PARTITA

Gara a viso aperto. I padroni di casa partono forte e si rendono propositivi sin da subito. La rete del vantaggio arriva dopo appena 5 minuti ed è firmata Zecca: l'esterno viene servito sulla destra, dove viene trovato completamente libero e batte Lo Surdo mettendola nell'angolino. 1-0. La partita prende una piega molto agonistica e viene giocata prevalentemente a centrocampo, con duelli duri e palloni spazzati da entrambe le parti. Al 19' arriva il raddoppio in seguito a un'uscita insicura di Lo Surdo su calcio d'angolo, che si fa scivolare la palla tra le mani e permette a Bajramaj di siglare il 2-0 con facilità. Ma chi di errore colpisce, di errore perisce. Infatti, appena un minuto dopo, passaggio rischiosissimo nell'area del Pecetto che viene intercettato da Soudi; il centravanti ne approfitta cinicamente e dimezza lo svantaggio.

La tragica ripresa. Al 10' st arriva il pareggio: calcio d'angolo per gli ospiti, grande confusione in area e sbuca Panattoni che la mette dentro dalla minima distanza. 2-2. La partita si accende. Al 19' st però, l'episodio che sposta nuovamente gli equilibri: il pallone termina sul braccio del difensore del MoDeRNa in area, e l'arbitro fischia rigore. Un rigore un po' dubbio che non contribuisce a calmare il clima teso che c'era in campo e specialmente in panchina già dai primi minuti di gara, e che da lì a poco sarebbe degenerato. Sul dischetto si presenta Quaglia, che dopo innumerevoli tentativi trova la gioa del gol. 3-2.

Poco dopo, arbitro interrompe un'azione del Pecetto con due attaccanti da soli davanti al portiere, per la presenza di un altro pallone in campo provenuto dal campo di sotto. La panchina di casa si innervosisce dando agli ospiti la colpa dell'accaduto. Da lì scatta una grande rissa, che fa molto discutere dentro e fuori dal campo e non lascia all'arbitro altra scelta se non la sospensione della gara. L'esito dell'incontro è tuttora sospeso e si rimanda la decisione al giudice sportivo.

LE DICHIARAZIONI

«Il comportamento di Ivaldi è stato indecente - commenta Alberto Bratti, tecnico del Pecetto - ha continuato a insultarmi sul personale, cosa su cui posso anche passare su. Ha poi però mancato di rispetto ai miei giocatori, lanciando brutte parole anche a loro e alzando addirittura le mani a Bosco (che ammetto essersi comportato male). Non può verificarsi una situazione del genere, sarebbe stato da buttare fuori. Faccio i complimenti ai ragazzi del MoDeRNa, che sono venuti in diverse occasioni a scusarsi con me per l'atteggiamento del loro allenatore».

Diverse erano la visione dell'accaduto di Claudio Ivaldi, allenatore del MoDeRNa: «L'arbitro è partito senza voglia fin dall'azione del loro vantaggio, sulla quale c'era un fallo. Gli ho poi detto che da regolamento una sola persona in panchina può stare in piedi, ma sembrava non ne sapesse nulla. Poi, sul caso dei due palloni, ha applicato giustamente il regolamento, ma loro si sono innervositi e Bratto è stato maleducato. Inoltre Bosco, il loro numero 4, mi è venuto faccia a faccia, dopo che ci aveva schernito per tutta la partita. Sono cose che nel calcio capitano».

IL TABELLINO

Pecetto-MoDeRNa Mirafiori 3-2

RETI (2-0, 2-2, 3-2): 5' Zecca (P), 19' Barjamaj (P), 20' Soudy (M), 10' st Panattoni (M), 19' st rig. Quaglia (P).

PECETTO (4-2-3-1): Rossi, Miraschi, Savio, Bosco, Saitta Mirko, Tebaldo, Talaia (1' st Galvagno Mattia), Scotto, Barjamaj (1' st Molchen), Quaglia, Zecca. A disp. Lusso, Cascella, Grillone, Martino, Zecca, Gili, De Salvador. All. Bratti Alberto. Dir. Laiolo.

MODERNA MIRAFIORI (3-5-2): Lo Surdo, Tropia, Bruno (1' st Geraci), Panattoni, Pezzoli, Perlasco, Pezzana, Chentoufi (1' st Costa), Soudy, Aiello (18' st Marottoli), Brogi. A disp. Addario, Faletra, Corigliano, Rama. All. Ivaldi. Dir. Laganà.

ARBITRO: Mattia Pedi di Chivasso .

AMMONITI: 25' Panattoni (M), 35' Pezzana (M), 40' Bosco (P).