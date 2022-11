Rivarolese, ottava vittoria consecutiva grazie a bomber Bettas

Delle due l'una: nel big match di Gassino, solo una avrebbe potuto rimanere a punteggio pieno e quella, alla fine, è la Rivarolese. Decisivo bomber Bettas che trova la sua 22esima rete in campionato a metà ripresa e spacca la partita. Gol importante non solo perché è il primo subito in campionato dal Gassino, ma anche perché decreta la prima fuga dei canavesani. Gassino subito col piede sull'acceleratore. Dopo 5' sono Francesco Gallone e Berti a cercarsi e creare le prime occasioni per il Gassino con Rolando costretto a una preziosa uscita e Camino a una chiusura puntuale. Dopo pochi minuti...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?