Cremonese, comincia il raduno agli ordini del nuovo allenatore Luca Belingheri: l'elenco dei classe 2005 convocati con tre nuovi innesti

Lunedì 26 luglio all'Arvedi è ufficialmente cominciata la stagione dell'Under 17 della Cremonese. Ventiquattro classe 2005 hanno infatti iniziato il ritiro agli ordini del nuovo allenatore Luca Belingheri, nella passata stagione vice di Elia Pavesi alla guida della formazione Primavera. Tre i nuovi acquisti per un gruppo che era stato allenato in Under 16 da Marco Morlacchi e in Under 15 da Christian Papalato.

Volti nuovi. Il primo acquisto arriva per la porta e si tratta di Federico Mazzola, che va a completare il reparto formato già da Thomas Brahja e Nicola Rapacioli. Scuola Scanzorosciate, ha giocato poi nella Nembrese prima di spiccare il volo verso il professionismo: questa con la maglia grigiorossa è la sua grande occasione. Per il reparto difensivo ecco Daniele Triacca: arriva dal Cagliari, dopo aver disputato due stagioni con Under 15 e Under 16, ma per lui si tratta di un ritorno essendo un prodotto del vivaio di Rhodense e Accademia Inter prima dell'esplosione con la maglia del Renate Under 14. In attacco il puntello porta il nome di Nicola Togni, giocatore tuttofare esploso nella passata stagione nella formazione bergamasca del Mapello.

I CONVOCATI

PORTIERI: Brahja Thomas (2005), Mazzola Federico (2005), Rapacioli Nicola (2005).

DIFENSORI: Bignotti Francesco (2005), Brontesi Niccolò (2005), Capelli Matteo (2005), Duca Tommaso (2005), Lordkipanizde Dachi (2005), Malcisi Cristian Michele (2005), Triacca Daniele (2005).

CENTROCAMPISTI: Binelli Diego (2005), Chiesa Davide (2005), Donarini Filippo (2005), Galafassi Filippo (2005), Itraloni Pietro Angelo (2005), Matera Gabriele (2005), Pentimone Matteo (2005), Tosca Francesco (2005)

ATTACCANTI: Concari Gianluca (2005), Formisano Pasquale (2005), Ricci Pietro (2005), Ricciardi Ricardo (2005), Togni Nicola (2005), Torri Alessandro (2005).