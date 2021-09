Italia Under 17, il Torneo 4 Nazioni prosegue con un pareggio contro il Belgio: lunedì sarà decisiva la sfida con la Germania

Dopo la vittoria per 3-0 su Israele, l'Italia Under 17 impatta contro i pari età del Belgio pareggiando per 0-0 nella 2ª giornata del Torneo 4 Nazioni. Una X che significa sorpasso subito dalla Germania, ma che tiene aperte le porte per il primo posto: in quest'ottica sarà decisiva l'ultima partita, programmata per lunedì 6 settembre alle ore 11:00 proprio contro i padroni di casa della Germania (la manifestazione si sta svolgendo a Duisburg).

Contro il Belgio l'Italia ha creato diverse occasioni, soprattutto con l'interista Enoch Owusu e con il romanista Alessandro Bolzan, decisivo contro Israele con una tripletta, ma non è riuscita a sbloccare il risultato. Buonissima la prestazione della difesa e di due talenti come i centrocampisti Luca Lipani del Genoa e Vincenzo Onofrietti del Borussia Dortmund. Massimiliano Favo, ancora in panchina a causa dell'indisponibilità di Bernardo Corradi, ha commentato così il match: «Sin dai primi giorni di lavoro - le parole rilasciate a Figc.it - abbiamo capito che questo gruppo può darci soddisfazioni. Vista anche la lunga pausa e il poco tempo a disposizione, va dato merito al lavoro dei ragazzi, che siamo convinti si giocheranno la partita decisiva contro la Germania nel migliore dei modi».

RISULTATI E CLASSIFICA

RISULTATI: Italia-Israele 3-0, Germania-Belgio 5-0. Germania-Israele 2-0, Italia-Belgio 0-0.

PROSSIMO TURNO: Belgio-Israele (domenica, ore 14), Italia-Germania (lunedì, ore 11).

CLASSIFICA: Germania 6, Italia 4, Belgio 1, Israele 0.