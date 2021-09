Anghelè illude la Juventus che non la chiude, Ricci con una magia su punizione salva la Cremonese. 1-1 allo Juventus Center

La terza giornata di campionato vede confrontarsi Juventus e Cremonese (alla seconda effettiva), entrambe a tre punti. Partita che viene subito indirizzata sui binari giusti per i ragazzi di Francesco Pedone che mantengono il possesso del pallone e del gioco per lunghi tratti, la Cremonese al contrario si chiude e riparte con buone qualità di dribbling e inserimenti. Juve che passa in vantaggio con Anghelè nel primo tempo, ma viene raggiunta sul finale della ripresa dalla fantastica punizione di Ricci. I ragazzi di Luca Belingheri hanno dimostrato che crederci fino all'ultimo serve sempre, la Juve può solo fare mea culpa...

