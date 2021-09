Inter-Spal: il poker di Esposito e la doppietta di Di Maggio trascinano i nerazzurri, agli estensi non basta la tripletta di Serigne

Prendetevi il tempo necessario e pensate alla partita più divertente a cui avete assistito. Fatto? Bene, dimenticatela e proseguite nella lettura. Fidatevi, ne varrà la pena. Perché Inter e Spal hanno dato vita ad uno scontro con pochi precedenti. Giocate di classe, intensità, duelli continui. E gol. Tanti gol. Per la precisione, sette per i nerazzurri, quattro per i biancocelesti. E nel lunapark del Suning Youth Development Centre, l'attrazione più grande ha un nome ed un cognome: Francesco Esposito. L'attaccante di Polenghi ha infatti dato vita ad un vero e proprio show, realizzando quattro delle reti dei suoi. Di destro,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con