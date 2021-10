Alessandria-Sampdoria: non bastano il gol di Boido e la bella prestazione dei grigi per portare a casa punti.

Uno spartito ricco di belle note e di acuti, su tutti Conte nelle file blucerchiate e Boido in quelle grigie. Il ritmo molto allegro e veloce anima una gara che non ha mai annoiato. Gli ospiti con pressing alto e casalinghi che, in possesso di palla ripartivano sulle fasce che purtroppo, almeno nel primo tempo non cercavano il loro tenore, Boido.

Il primo brivido corre lungo la schiena della difesa alessandrina, quando su angolo da sinistra, quasi in tuffo, Conte incornava potente e preciso in porta, reattivo e splendido Motta respinge in tuffo, Miglietta completa l'opera rinviando fuori area. Ancora la Samp al 14' va vicino al gol con la spizzata di nuca di Oskedra che finisce di poco alta sulla traversa. I grigi costruiscono ma non concludono. Bisogna aspettare il 18' per vedere il primo tiro in porta, rasoiata di Zani che finisce di poco a lato. Boido, al 23', gioca un difficile pallone in area e di tacco smarca Borgia, che capisce troppo tardi l'idea del compagno, e non riesce a intercettarlo. Conte, sempre pericoloso in possesso di palla ma anche senza, impegna i due difensori centrali Cappai e Laureana che fanno tanta fatica a limitarne le giocate. Come al 29', chiuso tra i due s'inventa letteralmente un giochetto di gambe, e di tacco scivola via verso il portiere in uscita, che nulla può sul tiro preciso nell'angolino alla sua sinistra. Doccia fredda perché la partita scivolava su binari paralleli e solo la prodezza della punta sampdoriana cambiava il risultato. Al 36' poteva essere pari se Gentile non sfoderava una parata d'istinto sulla incornata sotto rete di Boido, respingendo di piede. Due minuti dopo Conte se ne va sul filo del fuori gioco ed entra in area pronto a raddoppiare, ma un breve tentennamento permette, con il prodigioso recupero di Cappai, a Motta di chiudere col corpo la traiettoria del pallone.

La ripresa vede in campo un'Alessandria ancora più determinata e mai arrendevole. Che si accorge di avere in campo una punta, Boido, che servita può dare una svolta alla gara. Vicino al gol ci va prima, però, Borgia che vede il pallone ad un metro dalla porta sfuggirgli di pochi centimetri per la facile deviazione. Al 10' Garrone deve intervenire di anticipo su Brasolin che stava per concludere in rete. Passano quattro minuti ed il pari arriva per un'altra prodezza, stavolta, ad opera di Boido. Che tra due avversari con una doppia finta si porta la palla sul sinistro e infila rasoterra Gentile, inutilmente proteso a fermarla, troppo angolata. Il ritmo non cala su entrambi i fronti, tutte e due le squadre vogliono il bottino pieno. Ma difficilmente il gol può arrivare su azione perché comunque le difese ben schermate dal centro campo sono attente e chiuse. Ed infatti il vantaggio blucerchiato arriva su palla inattiva: si è al 25' su angolo da destra Pellizzaro incorna davanti a Motta che di piede respinge, più lesto di tutti Galluccio di piatto mette nel sacco. Rebuffi fa entrare Gerarca per rinforzare l'attacco, ma proprio lo stesso in due occasioni molto ghiotte, soprattutto al 38' ha sul sinistro la palla del pari, ma il suo tiro si rivela debole e centrale per la facile parata di Gentile. I grigi terminano la gara in attacco ma ormai, "les jeux sont faits".

IL TABELLINO

Alessandria-Sampdoria 1-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2): 29' Conte (S), 14' st Boido (A), 25' st Galluccio (S).

ALESSANDRIA (4-2-3-1): Motta 7, Aiachini 6.5 (29' st Boscaro 6), Miglietta 7, De Ponti 6.5 (41' st Miccio sv), Cappai 6.5, Laureana 6, Ascoli 6.5, Zani 6, Boido 6.5, Borgia 6 (29' st Gerarca 6), Brasolin 6.5. A disp. Gerlero, Merlo, Poletti, Defrancisci, De Matteo, Stickler. All. Rebuffi 6.5.

SAMPDORIA (4-4-2): Gentile 7, Paccagnini 6, Garrone 6, Sciortino 6.5, Pellizzaro 6.5, Valisena 6.5, Fraraccio 6.5, Bordin 6.5 (39' st Albano sv), Conte 7.5, Oskedra 6 (13' st Galluccio 7), Meloni 6.5 (43' st Portaccio sv). A disp. Sias, Trimboli, Giupponi, Valente, De Simone, Fiorentino. All. Russo 6.5.

ARBITRO: Teghille di Collegno 6.5.

COLLABORATORI: Bertozzi di Cesena eEl Filali di Alessandria.

LE PAGELLE

Alessandria

Motta 7 Due gol imparabili, ma anche parate importanti ai fini del risultato. Sicurezza tra i pali e nelle uscite.

Aiachini 6.5 In fase di copertura nulla da dire, forse avrebbe dovuto osare di più in appoggio, visto che il suo avversario gli lasciava campo.

29' Boscaro 6 Prende il posto di Aiachino perché più proteso in avanti.

Miglietta 7 Miglior difensore di fascia per coraggio e capacità tecnico-tattiche. Non disdegna incursioni sulla sua fascia.

De Ponti 6.5 Filtro davanti alla difesa ma anche idee e suggerimenti per gli avanti e sulle fasce. 41' st Miccio sv

Cappai 6.5 Conte gli fa venire un diavolo per capello, veramente arduo limitare le giocate di questo ragazzone. Nella ripresa si sgancia e attacca con rabbia.

Laureana 6 Raddoppia e anche molto spesso su Conte quando sfugge alla guardia di Cappai.

Ascoli 6.5 In ombra nel primo tempo, perde palloni intestardendosi nei dribbling, ma nella ripresa dà il meglio di sé andando vicino al gol.

Zani 6 Lavoro di supporto non sempre proficuo, a volte tarda a liberarsi del pallone. al 18' va vicino al gol.

Boido 6.5 Un gran bel gol e nella ripresa ancora qualche occasione da gol sfortunata. Purtroppo il suo gol pesa poco nel risultato finale.

Borgia 6 Poche finalizzazioni nel primo tempo molto meglio nella ripresa, quando paradossalmente esce.

29' st Gerarca Una palla gol da sfruttare meglio. Peccato!

Brasolin 6.5 Velocità e scaltrezza, sulla fascia sfrutta al meglio, rapidità nei movimenti e nella gestione della palla che finalizza bene.

Sampdoria

Gentile 7 Al pari di Motta offre una buona prestazione limitando i danni con i suoi interventi molto efficaci.

Paccagnini 6 Con affanno su Brasolin che a volte non riesce a limitare nelle sue percussioni.

Garrone 6 Prestazione soddisfacente in marcatura su Ascoli, puntuale e preciso nei contrasti.

Sciortino 6.5 Sbarramento davanti alla difesa dove mette ordine e dettando i tempi.

Pellizzaro 6.5 Buona guardia a centro dell'area, ma soprattutto da un suo colpo di testa nasce l'azione del secondo gol.

Valisena 6.5 Chiude bene i varchi senza disdegnare percussioni centrali e verticali appena trova spazio.

Fraraccio 6.5 Schierato sulla mediana destra svolge molto bene compiti di copertura sulle ripartenze avversarie.

Bordin 6.5 Playmaker di razza visione di gioco e bilancino nei piedi sulle aperture sulle fasce. 39' st Albano sv

Conte 7.5 Un'invenzione allo stato puro sul primo gol, vicino al gol almeno in altre due occasioni ma anche tanta fisicità e determinazione nei contrasti a terra e aerei.

Oskedra 6 La sua sostituzione lascia il posto a Galluccio che, guarda caso, realizza il gol del raddoppio, poco visibile nel primo tempo. 13' st Galluccio 7 Segna il gol più pesante per la sua squadra.

Meloni 6.5 Avanti e indietro sulla fascia sinistra dove si sacrifica anche in fase di copertura. 43' st Portaccio sv