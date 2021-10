Juventus-Genoa: tonfo dei bianconeri, annichiliti da un super Sarpa e il Grifone domina la classifica

Tre punti per allungare in vetta, tre punti per accorciare sulla vetta. Questo il duplice obiettivo antitetico di Juventus e Genoa, affrontatesi sul campo dell'Ale&Ricky di Vinovo. Alla fine a spuntarla sono gli ospiti, grazie alle reti di Arboscello e alla doppietta di Sarpa; inutili le marcature di Vacca e Ghirardello per i biaconeri. Le scelte. Partita di fondamentale importanza quelle delle 15,con una Juve classica impostata sul 4-4-2: tandem offensivo formato da Vacca e Anghelè; Konko che risponde con un 4-3-1-2, nel tentativo di sfruttare la qualità di Tassone a supporto dei due rifinitori Fini e Casagrande. Tra le...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con