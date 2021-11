Milan-Brescia: rossoneri inarrestabili, Malaspina dà lezioni di calcio e Mangiameli fa tripletta

Il Milan sorprende e stravince 6-1 una gara che sembrava equilibrata fino a inizio ripresa. Complici la tripletta di Mangiameli e l'immensa prestazione di capitan Malaspina, che rientra alla grande dall'impegno con la nazionale Under 17 e non fa sentire la mancanza di Eletu. Per i rossoneri, il modo migliore per dare continuità alla vittoria nel derby di settimana scorsa e per mettere pressione, almeno per una notte, alla stessa Inter e all'Atalanta. La squadra di Davide Bersi, dal canto suo, incappa nella prima sconfitta stagionale. Su un campo difficile, quasi impossibile, e dopo un primo tempo di tutto rispetto....

