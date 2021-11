Inter-Atalanta: volano i nerazzurri milanesi con le sigle di Di Maggio ed Esposito, ai bergamaschi non basta la rete di Orlando

L'attesissimo scontro al vertice del girone B termina 2-1 per gli interisti, che pur soffrendo strappano tre punti alla temeraria Atalanta e la staccano in classifica. L'impressionante primo tempo della squadra di Polenghi è decisivo per aggiudicarsi vittoria e primo posto. La gara si stappa immediatamente, quando sul primo corner Di Maggio approfitta del pallone corto di Quieto, anticipa tutti di testa e insacca sul secondo palo l'1-0. Nonostante qualche tentativo degli ospiti, le occasioni più grandi sono tutte per l'Inter, che continuando ad attaccare trova anche il raddoppio di Esposito. Al 43', dopo una cavalcata laterale, Quieto scarica un...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con