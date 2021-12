Torino-Juventus: Anghelè e Marino decidono il derby della Mole con un gol per tempo in una gara con poche occasioni e tanto agonismo

La Juventus di Francesco Pedone conquista il derby della Mole sul campo del Torino per due a zero. Una rete per tempo, nel primo quella di Anghelè mentre nella ripresa il guizzo di Marino a certificare i tre punti meritati da parte dei bianconeri. Maset sbaglia, Anghelè ringrazia. La partita prende subito una grossa piega quadno al sesto minuto Maset sbaglia un retropassaggio mettendo in difficoltà Brezzo che si fa anticipare e superare da Anghelè, bravo ad appoggiare in porta per il vantaggio immediato dei bianconeri. Un colpo di coda alla partita che condiziona un match che il Torino aveva...

