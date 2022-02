Il festival dei rigori.... E delle occasioni mancate per l'Alessandria

Si dividono la posta Alessandria e Sassuolo, lasciando così invariata la reciproca posizione in classifica. La gara non è stata, comunque, priva di emozioni soprattutto nel primo tempo quando in parità numerica le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Dimostrando che entrambe volevano l'intera posta con alcune ghiotte occasioni di arrivare a rete. Solo i due rigori, a distanza di un minuto uno dall'altro hanno, alla fine, determinato il risultato finale. Schieramenti diversi ma ugualmente efficaci, in quanto entrambi i team hanno saputo coprire bene il centro campo, evitando che una prendesse il sopravento sull'altro. Sul finire del...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con