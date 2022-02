Illusione granata da doppio rigore. Poi arriva l'ondata Viola

Il Torino di Veronese perde in casa contro la Fiorentina, una partita che sin da subito sembrava nascondere insidie e che facevano presagire una prova non brillante e molto confusionaria dei granata puniti dai gol di Dama (doppietta), Ievoli e Braschi che hanno reso inutile il momentaneo vantaggio di Krulich. Onda Viola, illude Krulich. La prima chance per passare in vantaggio ce l'ha la Fiorentina con Maggini che da ottima posizione, sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, conclude debole e centrale. Ci riprova verso il quarto d'ora Braschi ma anche lui non preoccupa più di tanto Brezzo. Al 17'...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con