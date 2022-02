Orlandi e Gussago sono troppo Grossi per questo Cagliari

L’inno iniziale di Mameli non basta al Cagliari, troppo Grossi questi bresciani. Solo la data stavolta si può leggersi in maniera palindroma perché, viceversa, ciò non può sostenersi per quanto riguarda il risultato, leggibile solamente in un’unica direzione da destra verso sinistra: 4-1. La prossima data palindroma sarà il 3 febbraio 2030 (03-02-2030) e speriamo che per allora il Cagliari avrà già smaltito questa battuta d'arresto. I padroni di casa infatti agguantano senza troppe difficoltà la terza vittoria di fila dopo quella - pazzesca - ottenuta contro il Pordenone (4-5) sette giorni fa, e con questo terzo successo consecutivo dall’inizio dell’anno...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con