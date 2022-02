Il figlio di Dejan Stankovic o il fratello di Seba Esposito: chi deciderà il derby di Milano?

Archiviato un derby - quello di Under 18, giocato nel pomeriggio di mercoledì e che ha vinto trionfare l'Inter di Zanchetta (CLICCA PER LA CRONACA) sul Milan di Terni - è già tempo di pensare ad un'altra stracittadina, questa volta di Under 17 e ben più delicata ai fini della classifica. Al centro sportivo Vismara sarà Lantignotti contro Polenghi ma anche Esposito contro Longhi, o ancora Stankovic contro Zeroli. Un derby dai mille significati, in programma per sabato 26 febbraio e ovviamente seguito direttamente sul campo da Sprint e Sport. Da qui la domanda: chi deciderà la classica meneghina? Sponda Inter abbiamo nominato Esposito e Stankovic, sponda Milan Longhi e Zeroli: a voi la parola!