Anghelè ottava meraviglia, Baroncelli da urlo: emozioni a Vinovo

È stato un pareggio spettacolare quello tra Juventus e Fiorentina, il risultato più giusto per quanto visto in campo che testimonia anche l'equilibrio in classifica tra le due compagini. Ad aprire le marcature è stato un gol di Anghelè, pareggiato nella ripresa da Baroncelli. Super Juve, Anghelè-gol La sfida si mette subito in discesa per i bianconeri: sugli sviluppi di un corner, Anghelè calcia e complice anche una leggera deviazione la palla termina all'angolino per il vantaggio dei ragazzi di Pedone. Il gol naturalmente condiziona la partita che diventa pervalentemente di stampo juventino. Al 20' serve l'intervento di Baroncellli sulla conclusione...