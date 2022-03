Lantignotti batte l'Inter ed esalta il suo Milan: «Prova di carattere, grande vittoria»

Vincere un derby dominando in lungo e in largo, agganciare in classifica i cugini nerazzurri e dare un segnale forte al campionato che potrebbe risultare decisivo per strappare un pass per la qualificazione diretta alle fasi finali. Quanto vissuto da Christian Lantignotti nella stracittadina del Vismara è quanto di più simile ci possa essere ad una giornata perfetta, visto e considerato quanto è riuscito a esprimere il suo Milan: un gioco a tratti spumeggiante, merito di un 4-3-1-2 capace di racchiudere un'idea precisa di calcio; l'enorme qualità dei singoli, su tutti quella del tris d'assi Rossi-Mangiameli-Perrucci; una tenuta mentale che solo le grandi squadre hanno, dimostrata alla perfezione dopo il gol su rigore di Esposito che ha permesso all'Inter di riavvicinarsi pericolosamente al pari.

Vincenzo Perrucci, numero dieci e fantasista del Milan

LE PAROLE

«Il primo tempo avremmo potuto chiuderlo anche sul 3-0». Basterebbero queste parole di Christian Lantignotti per raccontare quanto accaduto nei primi quarantacinque minuti di Milan-Inter. Un approccio pressoché perfetto quello dei rossoneri, capaci di annichilire sotto tutti i punti di vista i cugini dell'Inter: «Loro non hanno mai tirato in porta - prosegue il tecnico - e ciò è stato permesso dal nostro grande pressing, il che ci ha portato a spendere molte energie». Un connubio tra un'Inter più arrembante e un Milan più permissivo ha portato prima il pallino del gioco ai nerazzurri, poi al gol su rigore di Esposito: «Nel secondo tempo li abbiamo lasciati palleggiare un po' di più, poi c'è stato il loro gol - analizza Lantignotti - ma quanto fatto vedere anche nei minuti finali è un qualcosa di importante».

Davide Bartesaghi, terzino sinistro di assoluto talento del Diavolo

Ciò che è mancato al Milan è la precisione, visto che nel finale - il più delle volte a Tommasi battuto - i classe 2005 del Diavolo hanno sprecato tre palle gol nitide. Poco male per Lantignotti, che conclude esaltando la prova dei suoi ragazzi: «Abbiamo fatto davvero un'ottima gara sotto i tutti i punti di vista, dalla tecnica al carattere. Abbiamo meritato di vincere e siamo davvero contenti: abbiamo vinto un grande derby». La prossima uscita del Milan sarà sempre in via dei Missaglia, visto che già mercoledì 2 marzo arriverà il Monza: un appuntamento decisamente da non fallire, in primis per dare seguito al trionfo nel derby, dopodiché per tenere il passo dell'Inter - impegnata a Ferrara contro la Spal - e mantenere a debita distanza l'Atalanta, chiamata a non sbagliare nella trasferta lariana contro il Como.

I PROSSIMI IMPEGNI DELLE PRIME