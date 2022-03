Illipronti para tutto: 7.5. Jonsson, la zampata che la chiude: 7. Nel Como si salva Chinetti: 7

Due gol nel primo tempo e due nella ripresa per un'Atalanta che batte 4-0 il Como portando via tre punti importantissimi per la lotta al secondo posto: l'Inter, sconfitta a Ferrara dalla Spal, è distante solamente una lunghezza. Molto positiva la prova dei bergamaschi: Manzoni, autore di un gol capolavoro, è il migliore in campo; Illipronti è decisivo con due parate in altrettanti momenti chiave, Fiogbe e Vavassori là davanti seminano il panico. Bene anche Palestra in fascia destra oltre a Jonsson, il centravanti autore del gol del 3-0 che di fatto chiude i conti. Nel Como si salva Chinetti,...

