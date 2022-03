Orlando disegna calcio: 7; Zucco e Infantino non incidono: 5.5; Arpino non molla: 6.5

Troppo più forte il Milan per il Monza di Monguzzi, costretto ad arrendersi di fronte alo strapotere fisico, tecnico e tattico dei rossoneri. Partiti con 3-5-2 diventato presto un 4-3-1-2 con più densità nella zone mediana del campo, i biancorossi non hanno offerto una delle proprie migliori prestazioni stagionali, dimostrando però di avere grande cuore e la mentalità giusta per affrontare un campionato come questo. Tra i brianzoli spicca la prova di Orlando, seguito da Arpino e Vergani. Meno bene i due d'attacco Infantino-Zucco e la coppia di difesa D'Aietti-Grumo. Vergani 6.5 In occasione del rigore para abbia toccato prima...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con