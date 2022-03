Due gol per tempo e l'Atalanta supera il Como: le foto della partita

Un gol capolavoro di Alberto Manzoni a mettere subito le cose in chiaro, poi le reti di Candas Fiogbe, Birkir Jacob Jonsson e Nicolò Ferraroli a completare il 4-0 con cui l'Atalanta super il Como portandosi a una sola lunghezza dal secondo posto, utile per l'accesso diretto alle fasi finali senza passare dai playoff (LA CLASSIFICA). Per i ragazzi di Marco Fioretto una vittoria meritata e fondamentale, per i lariani guidati da Massimo Cicconi un ko che certifica la troppa differenza che c'è ancora tra le due realtà. Bravi comunque i lariani a non arrendersi nemmeno sul 2-0, riuscendo a costruirsi la palla buona per riaprire la gara: ma sul rigore di Francesco Lipari (penalty da lui stesso conquistato dopo un'azione devastante sulla destra) Filippo Illipronti fa il miracolo e ne respinge la conclusione dagli undici metri.

SFOGLIA LA GELLERY PER VEDERE LE FOTO DELLA PARTITA!