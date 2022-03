Partita maledetta per Monguzzi, l'Hellas sbanca Monzello

Ogni campionato ha quelle partite in cui proprio non c'è niente da fare: nonostante tutti gli sforzi, quando non è giornata non è giornata. La sfida contro il Verona è stata esattamente questo per il Monza: 90 minuti di pura frustrazione, di beffe subite e di disilluse illusioni di ribaltare un destino che ci ha messo più di uno zampino per condannare gli uomini di Monguzzi alla sconfitta. Il Verona diventa così Fatal anche per un'altra squadra della Lombardia dopo il Milan: squadra di Larini che ha avuto tanti meriti e un pizzico di fortuna in più dei padroni di...

