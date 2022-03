Gabbiani entra e decide la partita, al Torino non basta Jarre

Finisce in parità con un gol per parte la sfida tra il Torino di Marco Veronese e la Cremonese dell'ex granata Luca Belingheri. A passare in vantaggio per prima è stata la squadra padrona di casa con il rigore conquistato e realizzato da Jarre mentre la rispost arriva al trentatreesimo della ripresa con il neo-entrato Gabbiani. Decisioni molto dubbie. Il match di Pianezza inizia con la Cremonese meglio messa in campo, più quadrata e ordinata, capace di creare più occasioni senza però mai suonare realmente il campanello d'allarme dalle parti di Pietroluongo. La prima chance infatti arriva al 18' con...

